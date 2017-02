'Een weekend zou drie dagen moeten duren', vindt deze prof

Met een weekend van drie dagen zouden we ongetwijfeld allemaal blij zijn, maar volgens professor Alex Williams en onderzoekers David Rosnick en Mark Weisbrot heeft ook de natuur er alle baat bij. Een dag minder werken betekent niet alleen meer tijd voor vrienden en familie, maar ook een dag extra zonder ellenlange files en kantoren die energie slurpen.

Een dag extra in het weekend biedt heel wat voordelen: je fysieke en mentale gezondheid varen er wel bij, je sociale leven krijgt een boost want je hebt meer tijd voor het gezin of om vrienden te zien en dus levert het een algemeen beter welzijn op. Maar dat is niet het enige dat een vier dagen durende werkweek ons en in het bijzonder de natuur oplevert.

"Een week van drie dagen is de makkelijkste stap die we kunnen nemen om onze impact op de natuur drastisch in te perken en onze economie met het zicht op de toekomst veilig te stellen", is professor Alex Williams van mening. Hij baseert zich daarvoor op een onderzoek van het Amerikaanse Center for Economic and Policy Research.

Volgens die studie van David Rosnick en Mark Weisbrot bestaat er een correlatie tussen het terugbrengen van de werkuren en een reductie in energieverbruik. Mensen hoeven een dag minder te pendelen, wat ons van heel wat uitlaatgassen van auto's die in de file staan bespaart. Bovendien gaan de energieslurpende kantoren een dagje extra op slot. Computers, airconditioning, lichten, ... alles gaat uit.

Win-win

In de Amerikaanse staat Utah hebben ze alvast de proef op de som genomen en werd in 2007 de vrijdag als werkdag afgeschaft, al moest er dan wel wat langer gewerkt worden tijdens de andere dagen van de week. En wat bleek, de staat kon zo in de eerste 10 maanden al 1,2 miljoen euro besparen en er werd jaarlijks 12.000 ton CO2 minder uitgestoten. Een win-winsituatie voor iedereen en de natuur dus. Waar wachten we nog op?