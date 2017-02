Moet Belhocine zijn boeltje pakken bij KV Kortrijk? Voorzitter Allijns: “Dit kan niet langer”

KV Kortrijk haalde in de terugronde amper 6 op 39, dramatische cijfers. Hoewel het zeker is van een plaats in Play-off 2 en het niets meer te verliezen heeft, luidt voorzitter Joseph Allijns de alarmbel in Het Laatste Nieuws. “Dit was zeer slecht,” reageert hij na de verloren wedstrijd tegen Waasland-Beveren.