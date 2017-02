Italië laaiend enthousiast over Nainggolan: “Night of the Ninja”

AS Roma won zondagavond de topper in de Serie A op het veld van Inter met 1-3, met dank aan twee prachtige doelpunten van Radja Nainggolan. De Rode Duivel wordt in de Italiaanse pers dan ook alom geloofd voor zijn prestaties.

Nainggolan krijgt van de Corriere dello Sport een 8,5 op 10 voor zijn prestatie, met de bedenking: “Maakt al langer belangrijke goals voor Roma, maar de laatste tijd zijn ze ook nog eens mooi. Meester van San Siro.” De Rode Duivel krijgt ook lof voor zijn offensieve impulsen: “Al maker van negen doelpunten, opvallend voor een voormalige middenvelder.” Lees: Nainggolan is als trequartista (spelverdeler achter de spitsen) niet langer “slechts” een defensieve stofzuiger.

De Gazzetta dello Sport is kritischer, en wijst erop dat Inter een vrije trap had moeten krijgen net voor Nainggolan aan zijn rush richting tweede doelpunt inzette: “De scheidsrechter had onbegrijpelijk niets gezien.”

Het serieuze La Stampa weet dat Nainggolan “Roma erdoorheen sleepte met twee doelpunten”. “Inter vergooit zijn kansen op de Champions League, met dank aan een buitengewone speler als Radja Nainggolan. Twee meesterwerken van de Belgische middenvelder, die de show stal in San Siro”. De krant beschrijft de doelpunten van onze landgenoot als “een prachtig schot” (het eerste) en “een vuurbal aan 99 kilometer per uur die Handanovic doorboort” (het tweede).

Bij Giancarlo Rinaldi van Football Italia klinkt het onder de titel "Night of the Ninja" dat “twee verschroeiend mooi doelpunten van Radja Nainggolan het verschil maakten tussen twee aan elkaar gewaagde ploegen.”

Ook de tegenstanders waren vol lof over Nainggolan. Zo liet Inter-kapitein Mauro Icardi na de wedstrijd optekenen: “Het verschil ligt in kleine dingen. Nainggolan scoort vandaag twee doelpunten van een kampioen, daar kan je weinig op zeggen.” En Inter-coach Stefano Pioli had het over een Roma dat “elke fout van mijn ploeg afstrafte”: “Dzeko, Salah en Nainggolan waren de gevaarlijksten, en wij leken daar wel wat onvoorbereid op. Zij waren klinisch, wij niet. Nainggolan is zo’n sterke speler, en hij blijft maar beter worden. Hij is een complete middenvelder, die ons pijn deed met zijn kracht en kwaliteit.”

En de held van de avond zelf? Nainggolan liet na de wedstrijd bij SportMediaset weten dat hij de zege “verdiend” vond, maar keek meteen naar de derby tegen Lazio: “Dat wordt een moeilijke match.”

Het eerste doelpunt van Nainggolan:

Radja Nainggolan great goal vs Inter to make it 1-0 !! pic.twitter.com/08GU59UcWr — FootballEnthusiast (@FEnthusiast2) 26 februari 2017

Het tweede doelpunt: