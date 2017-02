Transgendermodel haalt uit naar Caitlyn Jenner

Caitlyn Jenner heeft in een videoboodschap uitgehaald naar president Trump voor het terugschroeven van enkele rechten voor transgenders, maar kreeg het na haar uitlatingen op haar beurt aan de stok met transgendermodel Isis King. Die laatste schreef een niet mis te verstane open brief naar Jenner. "We hebben jou niet nodig om ons te redden", klinkt het daarin.

Caitlyn Jenner haalde in een filmpje uit naar Donald Trump omdat die onder andere een richtlijn van Obama heeft geschrapt die transgender kinderen in openbare scholen moet beschermen. Als een van de voorvechtsters van transgender rechten kon ze naar eigen zeggen niet anders dan reageren, ook al is ze zelf een Republikein.

Die uithaal noopte Isis King, het eerste transgender model dat ooit meedeed aan 'America's Next Top Model', ertoe zelf een woordje neer te pennen op Twitter over Jenner. Die vindt dat de voormalig olympisch kampioen zich zelf geprivilegeerd gedraagt en dus maar weinig recht van spreken heeft.

Missverkiezing

"Ik heb een verhaal waarvan ik vond dat het tijd werd om het te delen in het licht van de recente berichten over transgender studenten. Een paar maanden geleden woonde ik de TransNation Queen USA-missverkiezing bij. Na de rode loper werd ik naar een privélift geleid om de juryleden, deelneemsters en andere speciale gasten te ontmoeten. Het was een event van de gemeenschap om transgenders te steunen dus ik was enthousiast", vertelt ze.

"Terwijl ik op de lift aan het wachten was met de eventorganisator kwam Caitlyn Jenner op ons afgewandeld. We hadden elkaar nooit eerder ontmoet, maar omdat we beide transvrouwen zijn die zich inzetten voor onze gemeenschap, had ik er naar uitgekeken om haar te ontmoeten. In de plaats daarvan deden zij en haar assistent alsof we niet bestonden en gingen ze zelf de lege lift in."

"De organisator die me begeleidde, sprong bij hen in de lift en zei me dat ik beter kon wachten op de volgende. Het was duidelijk dat er plaats was voor in die lift en dus kon ik niet geloven wat me overkwam. Alsof iemand me net had gezegd dat ik achteraan in de bus moest gaan zitten. Het voelde alsof ik niet goed genoeg, niet rijk genoeg en niet bekend genoeg was om deze drie blanke vrouwen in de lift te vervoegen. Ik was daar toch ook als speciale gast? De hoeveelheid privilege die me in het gezicht werd gegooid, werd me bijna te veel."

"Niet langer zwijgen"

"Ik wil niet langer zwijgen over dit incident omdat ik net een filmpje zag van Caitlyn waarin ze Donald Trump op het matje roept en het deed me eraan herinneren dat er binnen de transgender gemeenschap nog heel wat interne problemen zijn rond huidskleur en klasse. Ik denk dat Caitlyn daarom niet helemaal in staat is om te begrijpen wat er zich echt in onze gemeenschap afspeelt."

"Caitlyn: Ik heb, zoals veel vrouwen met een kleurtje, de grenzen helpen doorbreken voor onze zussen en broers. En ik heb ook gezien hoe je mij hebt behandeld. We hebben jou niet nodig om ons te redden."