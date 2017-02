“President Trump schaadt Amerikaanse kandidatuur voor WK voetbal”

De ambitie van de Verenigde Staten om het WK voetbal in 2026 te organiseren, krijgt mogelijk een knauw door het strengere immigratiebeleid van president Trump. Dat laat UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin maandag in de New York Times optekenen. “Dit zal een onderdeel zijn van de evaluatie, en ik ben er zeker van dat dit niet zal helpen om de VS het WK te bezorgen”, aldus Ceferin. Verder herhaalde de Sloveen dat 16 deelnemende landen uit Europa moeten komen op het uitgebreide WK.

“Als spelers niet naar de VS kunnen komen omwille van politieke of populistische beslissingen, dan kan het WK daar niet gespeeld worden”, stelt Ceferin. “Dat is zo voor de Verenigde Staten, maar ook voor alle andere landen die het WK zouden willen organiseren.” De Verenigde Staten hebben al hun interesse getoond in de organisatie van het WK 2026, maar een officiële kandidatuur is nog niet ingediend.

Ceferin hamerde er daarnaast op dat hij op 16 Europese WK-deelnemers rekent in 2026. Die deelnemers moeten bovendien in de eerste ronde over de zestien groepen verdeeld worden. “Dat zal gebeuren, of we zullen de zaken bemoeilijken”, waarschuwt Ceferin. Vanaf 2026 wordt het WK uitgebreid naar 48 deelnemende landen (tegenover 32 nu). Europa beschikt momenteel over 13 tickets. Waarschijnlijk wordt er op het FIFA-congres in mei in de Bahreinse hoofdstad Manama beslist hoeveel deelnemers er per confederatie aan het WK mogen deelnemen.