Actrice toont iets te veel op rode loper van de Oscars

Hoe trek je toch een beetje aandacht op een rode loper tussen de bekendste acteurs en actrices uit Hollywood? Actrice Blanca Blanco deed het Bella Hadid-gewijs in een jurk met erg diepe split én zonder ondergoed. Alleen bleef die jurk niet zo goed zitten....

Herinnert u zich nog de jurk met splitten tot op de heup waarmee model Bella Hadid in Cannes verscheen? De jurk leverde haar zoveel media-aandacht op dat niemand haar nog het 'zusje van Gigi' durfde noemen. In Los Angeles durfde Blanca Blanco nog een stapje verder gaan. De 27-jarige actrice, die onder meer 'Showgirls 2' op haar cv heeft staan, was tot voor de Oscars een nobele onbekende. Sinds gisteren staat ze bekend als de 'de actice die geen ondergoed droeg en zich netjes had laten waxen'.

Blanca droeg een gele jurk met prints en ruches en volumineuze schouders, maar een diepe uitsnijding tot aan het heupbeen. Dat liep even mis toen haar jurk bij het wandelen niet op z'n plek bleef zitten voor een paar honderd fotografen. De actrice zelf liet het niet aan haar hart komen en bleef onverstoord de lens in kijken.