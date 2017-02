Ibrahim Diallo (KAS Eupen) riskeert twee speeldagen schorsing

Het parket van de Koninklijke Belgische Voetvalbond (KBVB) heeft maandag twee speeldagen schorsing en 600 euro boete gevraagd voor Ibrahim Diallo. De Malinese verdediger van KAS Eupen werd zaterdag op de 28e speeldag in de Jupiler Pro League rechtstreeks uitgesloten.

Diallo trapte iets voor het halfuur van de met 1-2 gewonnen wedstrijd in en tegen Lokeren op de enkel van Bob Straetman. Scheidsrechter Nathan Verboomen trok meteen de rode kaart en verklaarde in zijn rapport dat Diallo “de fysieke integriteit van zijn tegenstrever in gevaar had gebracht”.

Als KAS Eupen de strafvordering van het Bondsparket aanvaardt, mist Diallo de laatste twee wedstrijden van de reguliere competitie. De Panda’s maken nog de verplaatsing naar STVV (4 maart) en ontvangen Zulte Waregem (12 maart) op de slotspeeldag. De club uit de Oostkantons kan het voorstel tot minnelijke schikking weigeren en moet zich in dat geval dinsdag met zijn centrale verdediger verantwoorden voor de Geschillencommissie.