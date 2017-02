Dit moet je onthouden van de Oscars

Pijnlijke afgang: “Er is een vergissing gebeurd, dit is geen grap”.

Geweldige uitschuivers, stevige sneren naar de president en een torenhoge favoriet die zijn toebedeelde rol niet helemaal kon waarmaken . De 89ste uitreiking van de Oscars in Los Angeles zal de geschiedenis ingaan als één van de meest besproken shows ooit. Dit moet je ervan onthouden:

En de Oscar voor beste blunder gaat naar...

Toen presentatoren Warren Beatty (79) en Faye Dunaway (76) helemaal op het einde van de Oscaruitreiking ‘La La Land’ uitriepen tot beste film, was niemand echt verbaasd. Tot er plots een lichte vorm van paniek uitbrak. Zo bleek dat niet ‘La La Land’, maar ‘Moonlight’ de winnaar was. Een pijnlijk unicum in de geschiedenis van de Oscars. Een blunder die kan tellen waar nog jaren om gelachen zal worden.

Grote winnaar

Toch mochten de makers van ‘La La Land’ niet echt klagen. De film was genomineerd in liefst veertien categorieën en mocht uiteindelijk met zes van de felbegeerde gouden beeldjes naar huis gaan. Al waren er dat toch een pak minder dan fans hadden verwacht.

Presentator Jimmy Kimmel stak een hele avond lang de draak met president Trump. Foto: Photo News

Spook Trump

Hollywood en president Trump zijn geen ‘match made in heaven’ en dat bleek eens te meer tijdens de Oscars. Het spook Trump was voortdurend aanwezig tijdens de show. Presentator Jimmy Kimmel verstuurde op een bepaald moment zelfs een tweet naar de president met de vraag of die nog wakker was.

Iraanse regisseur zegeviert

De Iraanse film ‘The Salesman’ won de Oscar voor beste buitenlandse film. Regisseur Ashgar Farhadi was echter niet daar om de prestigieuze prijs in ontvangst te nemen. Hij mocht in eerste instantie niet naar Amerika reizen omwille van het inreisverbod van president Trump. Farhadi liet uiteindelijk een tekstje voorlezen waarin hij stevig uithaalde naar ‘The Donald’.

Emotionele speech

De Amerikaanse actrice Viola Davis heeft zondagnacht de Oscar voor ‘Beste Vrouwelijke bijrol’ gewonnen voor haar rol in ‘Fences’. Ze nam het beeldje in ontvangst en gaf de meest emotionele speech van de avond, over haar persoonlijke helden en familie die ze de “funderingen” van haar leven noemde.

Actrice Blanca Blanco kwam zonder ondergoed naar de Oscars. Foto: Photo News

Onderbroekenlol

Hoe trek je toch een beetje aandacht op een rode loper tussen de bekendste acteurs en actrices uit Hollywood? Actrice Blanca Blanco deed het Bella Hadid-gewijs in een jurk met erg diepe split én zonder ondergoed. Alleen bleef die jurk niet zo goed zitten...

Klappen als een zeehond

Ofwel sla je de handen plat op elkaar ofwel sla je ze dwars over elkaar. Zo geven toch de meeste mensen elkaar applaus. Niet zo Nicole Kidman. Zij pakte uit met een geheel nieuwe manier van klappen, die meteen de aandacht vatte van honderdduizenden kijkers. “Ze klapt als een zeehond”, klonk het op sociale media.

Van “zeer geslaagd” tot “eerder safe”

De uitreiking van de Oscars was andermaal een hoogmis van de mode. Alle actrices lieten zich van hun beste kant zijn, al maakte de ene meer indruk dan de andere. Onze BV-Stylist Jody Van Geert gaf zijn oordeel over de mooiste en minder geslaagde outfits van de avond.