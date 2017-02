Barcelona-speler haalt uit naar Spaanse ref na controversiële penalty voor Real Madrid

Gerard Piqué, verdediger bij Barcelona, heeft op Twitter uitgehaald naar een Spaanse scheidrechter die Real Madrid een controversiële strafschop toekende tijdens de wedstrijd tegen Villarreal. Cristiano Ronaldo zette de penalty goed om en bezorgde Real Madrid zo de gelijkmaker. Uiteindelijk versloeg de Koninklijke Vilarreal met 2-3.

Vilarreal kwam afgelopen weekend op een 2-0 voorsprong dankzij Manuel Trigueros en Cedric Bakambu. Gareth Bale stond voor het eerst in drie maanden in de basis bij Real Madrid en scoorde de aansluitingstreffer.

Een tiental minuten later vloog de bal tegen de arm van Bruno Soriano in de zestien van Vilarreal. Real Madrid kreeg een penalty toegewezen, voetbalvedette Cristiano Ronaldo zette die succesvol om. Alvaro Morata scoorde het winnende doelpunt. Real klom zo boven Barcelona in het klassement, wat tot frustratie leidde bij Gerard Piqué.

De verdediger van Barcelona deelde op Twitter verschillende titels van de Spaanse krant AS en Marca, waarbij hij Barcelona en Real Madrid vergelijkt. Tegen Malaga werd een goal van Barcelona onterecht afgekeurd, terwijl een buitenspelgoal van Real Madrid wel goedgekeurd werd. Tegen Vilarreal kreeg Real Madrid onterecht een penalty toegewezen voor onvrijwillig hands van Bruno, terwijl Barcelona geen penalty kreeg voor... hands van Bruno. “Tegen dezelfde teams. Acht punten. Moest je eraan twijfelen, deze titels komen van de Madrileense pers,” schreef Piqué op Twitter.