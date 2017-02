Watford moet Zárate lange tijd missen door een zware knieblessure

Watford-spits Mauro Zárate heeft zaterdag in het competitieduel met West Ham United (1-1) een zware knieblessure opgelopen. De 29-jarige Argentijn scheurde zijn voorste kruisband, verder is er ook schade aan de mediale collaterale band. Dat heeft hij maandag op Instagram bekendgemaakt. Naar schatting is Zárate zes maanden buiten strijd.