Ibrahimovic: “Mijn kinderen overtuigden me om naar United te komen”

Zlatan Ibrahimovic is van goudwaarde voor Manchester United. Afgelopen weekend scoorde hij twee keer tijdens de bekerfinale tegen Southampton, waaronder het beslissende doelpunt. Uiteindelijk won Manchester United met 3-2. De Zweedse topschutter heeft in een interview dat zijn transfer naar Manchester United grotendeels aan zijn kinderen te danken is.

Het moet een van de beste transfervrije spelers zijn die Manchester United ooit heeft aangetrokken. Afgelopen zomer was het contract van Zlatan Ibrahimovic ten einde bij het Franse PSG, dus kon hij zonder extra kosten verhuizen naar Old Trafford. Ibrahimovic was van plan om naar een andere club te trekken, maar dankzij de smeekbedes van zijn kinderen Maximilian (10) en Vincent (8) besloot hij toch om zich bij de club van Marouane Fellaini te voegen.

“Ik had mijn gedachten helemaal niet op Manchester United gezet,” verklaard de Zweed. “Maar toen begonnen mijn kinderen erover. Toen José belde, was ik meteen overtuigd. In je carrière zijn er verschillende momenten. Ik speelde nooit eerder in Engeland omdat ik het nooit het gepaste moment vond. Nu vond ik dat wel, dus kwam ik naar United.”

De Zweedse spits spreekt ook lovend over coach José Mourinho. “De club heeft veel aan hem te danken, dankzij hem ben ik naar United gekomen. Mijn kinderen wilden ook heel graag dat ik naar hier zou komen, dus toen José belde, was ik meteen overtuigd. ”

Mourinho wil dat de spits nog een extra seizoen bij Manchester United blijft, maar daar is Ibrahimovic nog niet zeker van. “Ik wil stoppen op mijn hoogtepunt. Als ik niet meer presteer en geen resultaten meer boek, dan speel ik niet meer,” zegt de eigenzinnige Zweed.