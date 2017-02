Mario Götze sukkelt met stofwisselingsstoornis

Borussia Dortmund moet het nog steeds zonder Mario Götze stellen. De 24-jarige aanvallende middenvelder sukkelt met een stofwisselingsstoornis, zo meldt de Bundesliga-club maandag.

Götze onderging verschillende medische onderzoeken, nadat hij de voorbije maanden herhaaldelijk last had van spierblessures. Nu de diagnose bekend is, is het volgens de club “volstrekt noodzakelijk” om de speler voorlopig niet meer aan de trainingen te laten deelnemen.

“Momenteel ben ik in behandeling. Ik doe er alles aan om zo snel mogelijk opnieuw te trainen en mijn ploeg te helpen bij het bereiken van onze doelen”, laat Götze op de clubwebsite optekenen.

Götze keerde afgelopen zomer van Bayern München terug naar de club waar hij in 2009 zijn debuut als prof maakte. De Duitse international kwam dit seizoen maar in 11 competitiewedstrijden in actie, waarin hij slechts één keer scoorde.