Vleminckx maakt heroptreden na zware blessure: "Wat een goed gevoel!"

Deurne - Antwerpspits Bjorn Vleminckx maakte maandag zijn rentree bij de Great Old. Hij speelde mee in de beloftenwedstrijd tegen AFC Tubize en stond een uur op het veld. "Wat een goed gevoel! 60 minuten gemaakt zonder last. COYR", liet Vleminckx na afloop weten op Twitter. Kan hij de joker worden die Antwerp nodig heeft in de strijd om promotie?

De targetman moest midden januari de wedstrijd tegen Cercle Brugge vroegtijdig staken. Hij had bij een sprong de mediale band van zijn rechterknie gescheurd. Er werd gevreesd voor een afwezigheid van twee maanden, maar Antwerp mag na zijn revalidatie vroeger hopen op een terugkeer in het eerste elftal.

