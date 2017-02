Romelu Lukaku terroriseert verdedigers ook naast het veld...

Romelu Lukaku scoorde dit weekend in de 2-0 zege en is zo weer gedeeld topschutter in de Premier League. De bonkige spits van Everton is week in, week uit een nachtmerrie voor verdedigers op het veld, maar ook naast het veld. Dat bleek uit een filmpje dat de verdediger maandag online zette. Met een eng carnavalsmasker bestormde hij ploegmaat Ramiro Funes Mori, die er gelukkig wel mee kon lachen!