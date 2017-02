“En de winnaar is... of neen, toch niet”: deze pijnlijke blunders gingen Oscarsdebacle vooraf

Of het nu Zomerhit is, de Koningin Elisabethwedstrijd of de Oscaruitreiking. Het is een nachtmerrie voor de organisatoren van eender welke verkiezing: de verkeerde winnaar uitroepen. Omdat het blunders zijn die je blijven achtervolgen.

Niet ‘La La Land’ maar ‘Moonlight’ is dus tot beste film uitgeroepen op de Oscaruitreiking. Presentatie-duo Warren Beatty en Faye Dunaway had de verkeerde envelop in handen gekregen. Hoe dat mogelijk was, wordt nog onderzocht. Maar het kwaad is sowieso geschied. En neen, het is niet de eerste keer dat het misloopt bij de Oscars. Tijdens de uitreikingsavond van 1964 verliep ook niet alles van een leien dakje. Toen mocht muzikant Sammy Davis junior op het podium een Academy Award uitreiken. In de categorie ‘Beste Bewerkte Muziek’ riep hij John Addison. Heel snel, enkele seconden later, gaf hij toe de verkeerde eneveloppe gekregen te hebben. De uiteindelijke winnaar werd André Previn.

Miss Universe

Maar de Oscar-misser was niet de eerste grote vergissing bij een belangrijke prijsuitreiking. Presentator Jimmy Kimmel grapte na de ‘La La Land’-blunder dat hij Steve Harvey de schuld gaf. Een verwijzing naar de Miss Universe-verkiezing van 2015. Presentator Steve Harvey riep Miss Colombia Ariadna Gutiérrez uit tot winnaar. Pas twee minuten later liet hij weten een fout gemaakt te hebben: de daadwerkelijke winnaar was Pia Alonzo Wurtzbach uit de Filipijnen. Het leidde tot een bijzonder pijnlijk moment waarop de kroon van het hoofd van Gutiérrez werd gehaald om Alonzo Wurtzbach te kronen.

Consternatie tijdens finale Miss Universe door blunder van presentator

Zomerhit

Bij ons liep het grondig fout bij de uitreiking van de Radio 2 Zomerhit. Cultuurminister Sven Gatz reikte die uit aan zanger Milow, maar tegen de tijd dat die dolblij het podium bereikt had, was duidelijk dat er een fout was gemaakt. In de envelop met de winnaar zaten vier kaarten, voor de vier genomineerden. De kaart met de naam van de winnaar was uit de envelop gehaald, waardoor er drie kaarten overbleven, waaronder die met de naam van Milow. Na enige verwarring bleek dat K3 met het nummer Ushuaia had gewonnen. Milow lachtte maar groen en droop ontgoocheld af. Nadien werd op de sociale media druk gespeculeerd over gesjoemel en vriendjespolitiek.

Ontgoocheling voor Milow, Zomerhit voor K3 Video: ATV

Koningin Elisabethwedstrijd

In 2015 was er ook bij de Koningin Elisabethwedstrijd in Brussel even verwarring over de winnaar, al kwam dat niet door een fout van de organisatie of presentator. Juryvoorzitter Arie Van Lysebeth maakte bekend dat de Koreaanse Lim Ji-young de prestigieuze vioolwedstrijd had gewonnen, maar in haar plaats kwam landgenoot Lee Ji-yoon het podium opgelopen. Het duurde even voor duidelijk werd dat ze een vergissing had gemaakt. Nadat ze ontgoocheld het podium weer had verlaten, kon Ji-young alsnog de prijs in ontvangst nemen.

Lee Ji-yoon dacht dat ze de prestigieuze Elisabethwedstrijd had gewonnen

CAP-awards

In 2009 ging het ook mis bij de uitreiking van de CAP-awards in Nederland, een prijs voor iemand die ondanks een lichamelijke handicap grote prestaties heeft verricht.

In een liveshow van de Tros maakte toenmalig premier Jan Peter Balkenende de winnaar bekend. Door een vergissing met de enveloppen riep hij echter David Magee uit tot de verkeerde winnaar. Jurist Jacco Holthuis kreeg uiteindelijk de prijs. Hij werd een jaar lang ambassadeur van de stichting Onbeperkt Nederland.