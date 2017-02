Sinds eind februari kunnen de ferventste Club Brugge-supporters nu ook hun favoriete speler in huis halen. Niet in levenden lijve, natuurlijk, maar als miniatuurvormpje op een flesje Pepsi. Club Brugge sloeg de handen in elkaar met frisdrankproducent Pepsi en stuurde alle spelers naar de 3D-scanner om flesdopjes te ontwerpen. Inclusief een gouden exemplaar voor José Izquierdo, uiteraard.