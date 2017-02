Zeven jongeren geïntoxiceerd afgevoerd naar ziekenhuis tijdens Aalst Carnaval

Aalst - De ambulancedienst van de Aalsterse brandweer heeft in de nacht van zondag op maandag zeven jongeren, onder wie ook minderjarigen, afgevoerd naar het ziekenhuis. Ze waren allen geïntoxiceerd geraakt, zo bevestigt burgemeester Christoph D’Haese (N-VA).

Het is voorlopig nog niet duidelijk om welke drugs het gaat en of er een verband is tussen de slachtoffers, zegt de Aalsterse burgemeester Christoph D’Haese (N-VA). Niemand is in levensgevaar.“Momenteel heeft ook nog niemand van de slachtoffers een klacht ingediend”, aldus D’Haese.

Nachtwinkels

Burgemeester D’Haese zegt intussen dat hij de strijd tegen drugs in zijn stad voort zet. “We gaan de politieploegen heroriënteren zodat we specifiek op drugs kunnen controleren. Die horen niet thuis in Aalst. Ook niet tijdens carnaval”, luidt het in een interview met Vtm Nieuws

Zondag werden ook al drie nachtwinkels gesloten om zo de kans op zwaar alcoholmisbruik te verkleinen.

Volgens de lokale politie verliep de eerste feestnacht van carnaval al bij al rustig. Er werden 122 verzorgingen uitgevoerd in de hulpposten en de spoeddiensten en 16 minderjarigen werden betrapt op het bezit van alcohol. In totaal telde de politie zondag tussen de 80.000 en 85.000 feestvierders.