Selfie met voetbalidolen komt jonge fan duur te staan

Een jonge Lyon-fan wilde per se een selfie met zijn idolen Alexandre Lacazette en Memphis Depay, maar die foto komt hem nu duur te staan. Olympique Lyon wil de 15-jarige Tom nu voor de rechter slepen, omdat hij na het thuisduel tegen Dijon (4-2) op het veld liep.

Het bestuur van Olympique Lyon kon maar matig appreciëren dat Tom op het veld liep en dient daarom een klacht in tegen de jongeman. Het eist dat de Franse rechter hem een boete oplegt voor ‘onbezonnen gedrag’. “Ik was gewoon door het dolle heen en dacht niet na over mijn daden,” reagerde Tom.