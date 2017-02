UEFA legt Dinamo Kiev en Besiktas fikse boete op na Champions League-rellen

De Europese voetbalbond UEFA heeft maandag bekendgemaakt dat het het Oekraïense Dinamo Kiev en het Turkse Besiktas beiden een boete van 60.000 euro oplegt. Die komt er vanwege rellen tijdens de laatste wedstrijd in de groepsfase van de Champions League tussen beide teams op 6 december.

Dinamo Kiev werd aangeklaagd voor ‘incidenten in het openbaar’, het werpen van rookbommen, blokkeren van trappen en het onvoldoende scheiden van beide supportersclans. Besiktas werd vervolgd voor ‘incidenten in het openbaar’, vernielingen en het werpen van rookbommen. Beide teams krijgen nu een boete van 60.000 euro opgelegd.

Kiev won de voor haar overbodige wedstrijd in eigen huis met 6-0. Het duel werd slechts bijgewoond door 14.000 mensen, terwijl het Olympisch Stadion in Kiev plaats biedt aan 70.000 voetbalfans. Volgend jaar is de finale van de Champions League in dat stadion in Kiev.