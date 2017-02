Nederlandse ex-voetballer haalt hilarische herinnering op over Boskamp en “een soepschaal met bearnaise”

René van der Gijp is tegenwoordig vooral bekend als vrolijke praatgast in het Nederlandse voetbalprogramma Voetbal Inside, maar Van der Gijp heeft in België ook een verleden bij Sporting Lokeren. In het Canvas-programma De Kleedkamer, dat vanavond in het teken van Lokeren staat, vertelt Van der Gijp een hilarische anekdote over Johan Boskamp en een “soepschaal met bearnaisesaus”...