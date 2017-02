Deze twaalf ziektekiemen zijn resistent tegen antibiotica (en vormen het grootste gevaar voor mensen)

De Wereldgezondheidsorganisatie WHO wil de strijd tegen antibiotica-resistente bacteriën opvoeren en heeft daarom voor het eerst een lijst van twaalf bacteriefamilies opgemaakt “die de grootste bedreiging voor de gezondheid” van de mens vormen.

Vele bacteriën reageren niet meer op welbepaalde antibiotica. De grootste bedreiging komt er van ziektekiemen die aan meerdere antibiotica resistent zijn, aldus de WHO maandag in Genève. Die bacteriën muteren doorlopend en zijn daarom tegen nieuwe geneesmiddelen immuun. Zij kunnen die immuniteit ook aan andere bacteriën doorgeven. Dergelijke microben komen dikwijls voor in zieken- of verpleeghuizen.

Om deze bacteriën gaat het

Tot de gevaarlijkste microben behoren de acinetobacteriën, pseudomonas en enterobacteriën waarvan onder meer de E.coli deel uitmaakt. Ook salmonella en de staphylococcus aureus-bacterie zijn resistent tegen antibiotica. Bovenaan de lijst staat de acinetobacter baumannii, een ziekenhuisbacterie die ziektes kan veroorzaken als een longontsteking of wondinfecties. De volledige lijst vind je hier.

Risico voor mensen met zwak immuunsysteem

Volgens de WHO vormen de gevaarlijkste multiresistente bacteriën op de lijst een bedreiging voor ziekenhuizen, verzorgingshuizen en andere zorginstellingen. Sommige bacteriën kunnen dodelijke infecties veroorzaken. Dat gebeurt het vaakst bij mensen met een zwak immuunsysteem.

Nieuwe bestrijdingsmiddelen ontwikkelen

De gezondheidsorganisatie van de VN wil nu met hun lijst van de twaalf gevaarlijkste families wetenschappers aanzetten nieuwe bestrijdingsmiddelen te ontwikkelen.

“Als we het aan de markt overlaten, komen nieuwe antibiotica die we het hardst nodig hebben, niet op tijd”, zegt Marie-Paule Kieny van de WHO. De organisatie wil met de lijst daarom regeringen aansporen meer geld vrij te maken voor research, zodat nieuwe medicijnen eerder kunnen worden ontwikkeld.