Marouane Fellaini: “De fans van Standard verdienen een betere ploeg”

Marouane Fellaini stak vorig weekend mee de League Cup de hoogte in samen met zijn ploegmaats bij Manchester United. Voor de rijzige middenvelder is het al de derde trofee die hij won bij de Red Devils. Genoeg reden dus voor een bezoekje, dus trok televisiezender Eleven Sports Marouane Fellaini op in Manchester. Fellaini had het tijdens het interview ook over Standard, dat dit seizoen opnieuw Play-off 2 mist. “De supporters van Standard verdienen een betere ploeg”, vindt hij.

Ex-voetballer Nordin Jbari, tegenwoordig aan de slag bij Eleven Sports, toonde Fellaini beelden van de indrukwekkende tifo’s bij Standard voor de wedstrijd tegen AA Gent. Dat raakte meteen een gevoelige snaar bij Fellaini. “De supporters van Standard verdienen een betere ploeg dan ze nu hebben. De fans geven daar alles op voor het voetbal. Ik heb er een geweldige periode gekend. De sfeer op Sclessin is uniek, dat vind je nergens terug in België.” Het gesprek over Standard begint na acht minuten in de video.