Dolle stier spietst man en laat hem zwaargewond achter op straat.

Een deelnemer aan het jaarlijkse stierenrennen in de Spaanse stad Salamanca werd in allerijl naar het ziekenhuis gebracht nadat hij zwaargewond raakte door de hoorns van een stier. Het slachtoffer werd midden op straat bewusteloos geslagen door het enorme rund en werd herhaaldelijk gespietst toen de stier bleef aanvallen.

De man overleefde het dramatische incident maar hield er een geperforeerd orgaan aan over en moest met spoed worden geopereerd. De 56-jarige man liep mee tijdens het ‘Festival van de Stier’ in de Spaanse stad Salamanca, toen hij door het dolle beest in het nauw werd gedreven en hard tegen een hek werd gegooid.

De man viel bewusteloos op de grond, maar de kwade stier was nog niet klaar met zijn slachtoffer en bleef aanvallen. Het rund gooide de man voor het oog van de geschokte menige als een lappenpop de lucht in en raakte hem nog enkele keren met zijn vlijmscherpe hoorns, totdat een andere deelnemer het dier kon afleiden door het bij de staart vast te grijpen.

Het ‘Festival van de Stier’ is één van de oudste Spaanse festivals, dat jaarlijks begint op de laatste vrijdag voor de Vastentijd. Tijdens het feest worden tientallen opgefokte stieren vrijgelaten en naar het stadsplein gejaagd om de hoofdrol te spelen in stierengevechten met jongeren die hun moed willen bewijzen. De traditie is internationaal bekend en lokt jaarlijks duizenden toeristen naar Spanje. Volgens de eerste berichten raakten minstens nog acht andere mensen gewond tijdens het traditionele stierenrennen.