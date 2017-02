De Camargo verliest topper met APOEL bij Apollon Limassol

Igor De Camargo en APOEL Nicosia hebben maandagavond in de topper van de 25e speeldag van de Cypriotische eerste klasse een 2-0 nederlaag geleden bij Apollon Limassol. Het is voor APOEL de eerste nederlaag in 14 competitiewedstrijden. APOEL is in de achtste finales van de Europa League de volgende tegenstander van Anderlecht.

Maglica (43.) en Pedro (90.+6) zorgden voor de goals in de Cypriotische topper. Igor De Camargo speelde de hele wedstrijd bij de bezoekers, Urko Pardo bleef op de bank. Bij de bezoekers stond Alex Da Silva (ex-Genk, FC Brussels en STVV) in de basis. In de stand komt Apollon, de nummer twee, zo terug tot op drie punten van APOEL, dat leider blijft.

Er volgt nog één speeldag in Cyprus, vooraleer de play-offs er starten. Net als in de Jupiler Pro League spelen de eerste zes teams er om de titel.

Op donderdag 9 maart (om 19u00) ontvangt APOEL Anderlecht in de heenwedstrijd van de achtste finales van de Europa League. De terugwedstrijd in het Constant Vanden Stockstadion wordt een week later, op donderdag 16 maart (om 21u05), gespeeld.