Vertrouwen tussen deelnemers ‘De Mol’ daalt pijlsnel: “Die daar, hé, die vertrouw ik voor geen zak!”

Zeven kandidaten. Eén mol. Maar het is een heel efficiënte saboteur, zo blijkt, want de groepspot weegt opvallend licht en concrete aanwijzingen blijven schaars goed. Ook nu gaan de deelnemers tot het uiterste en trotseren ze een ellenlange fietstocht, “kutstruisvogels” en krokodillen allemaal om het spel te winnen.

Spoiler alert: Als je de aflevering van maandagavond nog niet gezien hebt, dan kan je beter niet verder lezen.

EERSTE PROEF

De zeven kandidaten zijn niet aan hun proefstuk toe, want ze sprongen al van gebouwen en liepen al heel wat kilometers in de hitte in vorige aflevering. Maar nu heeft presentator Gilles De Coster een heel zware taak voor hen klaar: de Garden Route in Zuid-Afrika is prachtig, maar loodzwaar. Op het heuvelachtig parcours moeten ze 30 kilometer fietsen om hun eindbestemming te bereiken.

Onderweg kunnen ze in drie opdrachten geld verdien voor de pot of wat meer luxe voor in de hut. Eerst moeten ze hout klieven voor 1.000 euro of een luxetent. Dan prutsen ze een technische constructie in gang met hun eigen fietsketting voor 1.500 euro of een slaaptent. In het derde deel horen ze met een lek bootje een sleutel te bemachtigen.

Tenminste, als de fietser met de rode lantaarn gemiddeld 10 kilometer per uur rijdt en nooit stopt. Anders mislukt de opdracht. Fietst hij een kandidaat voorbij, dan valt die af en kost het de groep 500 euro.

Te verdienen? 3.500 euro

Gelukt? Deels. Ze slagen erin om het hout te klieven en de technische constructie aan de praat te krijgen. Daarmee verdienen ze 2.500 euro. Annelies, Eline en Sam worden voorbijgereden door Hans, alias de Rode Lantaarn, waarmee ze 1.500 euro verliezen. Uiteindelijk komt er dus 1.000 euro bij in de prijzenpot.

Verdacht?

Annelies en Eline krijgen het meteen moeilijk. De “moeke” van de groep “kan niet meer” en valt even na de start al af. Ook Eline stopt ermee na 9 kilometer.

Robin doet zijn best om Bertrand te laten kiezen voor de luxe in plaats van het geld: “We gaan toch voor het comfort? Als je niet kan slapen ben je zes dagen mottig.” Hij probeert ook Davey wat kalmer aan te laten doen: “Sla je niet kapot, hé!” Davey zelf heeft het heel zwaar tijdens het hout klieven: “We zijn geen venten meer, da’s duidelijk.”

Davey komt als eerste aan op de opdracht met de technische constructie en moet zijn ketting afgeven. Hij wil koste wat kost doorrijden en vraagt Sam op zijn fiets op te geven. Die doet het schoorvoetend, maar is duidelijk: “Het probleem is, de mensen die nu weg zijn, die vertrouw ik voor geen zak, geen zak.” Doordat Davey dit vroeg van Sam, verloor hij 500 euro toen hij voorbijgestoken werd door de stappende Hans. “Dan was die super ver voor mij”, roept Sam, “staat die Davey al een uur te kloten met een ketting. Dat klopt langs geen kanten: da’s toch een technieker, die werkt al zolang met brommers...”

Robin en Bertrand doen zelf geen moeite om het bootje op te vullen met takken. “Niet onbezonnen te werk gaan, da’s dom, hé”, zegt Bertrand. Ze voeren de derde opdracht niet uit en besluiten door te rijden. Gevolg? Geen 2.000 euro gewonnen.

Hans krijgt het op het einde heel moeilijk, maar heeft een gemiddelde van 10,49 kilometer per uur, wat net voldoende is. “Katsjing!” melden de mannen blij.

TWEEDE PROEF

Robin en Annelies moeten winnen van een potje scrabble tegen Gilles. Om de vijftien minuten moeten ze een woord leggen, waarvan ze de letters zelf mogen kiezen. Tenminste, als de andere deelnemers ze vinden, want de letters liggen geschilderd op een ei in een doolhof vol struisvogels. Robin en Annelies kunnen hen met walkietalkies leiden, want zij hebben de kaart van het doolhof. De lopers mogen maar één ei per keer afleveren en moeten het kapot gooien als ze het niet willen gebruiken voor ze naar een ander gaan zoeken.

Alle deelnemers gaan ook op zoek naar een gouden ei, want ze weten dat de vinder “een speciale beloning kan krijgen”.

Te verdienen? 3.000 euro

Gelukt? Neen. Gilles wint met 2.490 punten tegen 1.980. Het gouden ei werd gevonden door Hans.

Verdacht? Chaos. Deze opdracht was complete chaos. Davey was doodsbang van de struisvogels en riep continu “fucking hell, daar ga ik van weg, hoor”, “Zo’n struisvogel doet dat iets?” en “Kutstruisvogels!” Eline daarentegen is totaal niet bang. “Eline, hoeveel ballen heb je aan uw lijf, dikke zot?” roept Davey haar nog na.

Annelies, als leerkracht godsdienst, weet niet zeker of het woord “zond” bestaat. Robin die in tien dagen tijd vijf keer per dag scrabble heeft gespeeld, geeft Gilles heel wat punten door niet te beseffen dat hij aan “leeuw”, gewoon “tje” kan aanleggen.

Annelies en Robin laten de letters gewoon op zich afkomen en gebruiken de kaart niet om de deelnemers gericht naar de juiste letters te sturen, waarmee ze een goed woord kunnen maken om Gilles te verslaan met Scrabble. Zoals Davey het zei: “Zo maak je het niet moeilijk voor de mol, hé!” Van samenwerking tussen de groep was weinig sprake, want iedereen zat met het gouden ei in zijn hoofd.

DERDE PROEF

Hans in alle vroegte dankzij zijn gouden ei vertrokken voor een speciale opdracht. Op de tonen van de krokodil van Peter Pan, mag Hans met een krokodil gaan zwemmen. “Een unieke ervaring”, zegt de vrouw van het dierenpark. Hans denkt er net iets anders over. Wanneer hij onderwater zit, krijgt hij telefoon van zijn vrouw Carine. “Ik heb heel veel ruis op de lijn, schat.” - “Ja, ik zit onder water, bij een krokodil”, klinkt het. Al snel blijkt dat hij tips moet vinden om haar in een specifiek café in Vlaanderen 3.000 euro op te laten halen.

Maar de andere kandidaten strijden voor dezelfde prijs in hetzelfde café ‘Onder den Toren’ in Essen, maar ook zij weten niet over welk café het precies gaat. Ze moeten zes holes halen met golfen, waarmee ze zes tips krijgen over hoe ze hun geliefden in Vlaanderen kunnen mobiliseren om het geld te nemen.

Te verdienen? 3.000 euro, ofwel voor Hans, ofwel voor de groep

Gelukt? Ja. Hans zijn vrouw komt vier minuten later aan. De groep gaat met het geld lopen.

Verdacht? Bertrand kan golfen en wil dat wel laten zien. “Of ik het ga kunnen? Ik hoop het want da’s geen constante, hé, golf.” Maar enkele andere deelnemers doen het beter dan hij. Robin, Davey en Annelies kennen de telefoonnummer van hun eigen partner niet vanbuiten om hen zo al eens te proberen bellen. Slecht geheugen of saboteur? Annelies draagt alweer niet veel bij aan de opdracht: “Ik heb geen bril op, ik kan niet helpen hier, ik kan niets doen”, zegt ze vlak nadat ze haar zonnebril op haar hoofd zette. Hopelijk is die niet op sterkte, want anders is het wel een heel slechte uitvlucht... Eline leidt de rest van de groep af van haar raadsel en stelt voor om lukraak aan de hand van een dialect cafés te beginnen bellen met de vraag: “Hallo meneer, zitten er soms zes mensen aan uw tafeltje? Maak jij beuling, meneer?”

ELIMINATIE

Na de laatste proef mogen ze allemaal even met een geliefde bellen. En er vallen heel wat traantjes. Niemand wil weg, dat is duidelijk. “Het is hier echt super”, weent Robin. Ook Davey is het er mee eens: “Ik heb hier al kei veel gebleten.”

Uiteindelijk blijkt dat Bertrand het minst weet over de mol. Hij krijgt het rode scherm. Het doet pijn. “Het is bitter allemaal. Ik heb fantastische mensen leren kennen en fantastische ervaringen gehad.” Bertrand was de grote broer van de groep: veel plagerij, maar goed van hart, waar je goed mee kon praten, maar ook goed mee kon zeveren, zo vindt de groep. Bertrand had Robin en Annelies aangegeven als mogelijke Mol? Zijn zij het dan niet? Of één van hen net wel?

De Mol, maandagavond 20u30, vier.