Deze jonge vrouw wil iedereen waarschuwen: “Je bent nooit te jong voor kanker”

Deborah is 35 jaar en kreeg net voor Kerstmis te horen dat ze aan darmkanker lijdt. Nu wil de jonge vrouw iedereen waarschuwen dat het nooit te vroeg is om je te laten onderzoeken en dat je er soms op moet aandringen dat je dokter je klachten serieus neemt. “Dokters begonnen me pas serieus te nemen eenmaal ik foto’s begon mee te nemen.”

De Britse Deborah James had nog nooit zware lichamelijke problemen gehad. De voormalig marathonloopster en gymnaste was op haar 35ste nog steeds in topvorm, maar toen ze zes maanden geleden plots bloed begon terug te vinden in haar stoelgang veranderde alles.

De eerste symptomen traden enkele jaren geleden al op, maar het leek niets ernstigs te zijn. De dokters vertelden Deborah dat ze waarschijnlijk aan het prikkelbare darmsyndroom leed, dus stelde de moeder van twee zich verder geen vragen meer. Tot zes maanden geleden.

“Ik begon vaak naar de wc te gaan”, vertelt ze aan de Britse krant The Sun. “Dan begon ik bloed te zien in mijn stoelgang. Dat is het punt waarop ik dacht dat er iets mis was.”

Ze begon een zoektocht op Google naar wat de oorzaak zou kunnen zijn en stelde zich gerust met de gedachte dat het gewoon aambeien zouden zijn. Om haar resterende twijfels de kop in te drukken ging ze toch nog naar de dokter. Alle tests kwamen negatief terug, er was geen teken van problemen. “Maar ik bleef denken dat er iets mis was.”

Foto: Bowel Babe

Ze besloot het heft in eigen handen te nemen en boekte op eigen houtje een colonoscopie. Die confronteerde haar met de harde waarheid. Terwijl ze in een rolstoel teruggebracht werd naar haar kamer, waar haar echtgenoot op haar wachtte, riep ze naar de dokter: “Ik weet dat je iets gezien hebt, je vertelt me gewoon niet wat het is!”

Voor de dokter kon bevestigen dat hij inderdaad een tumor gevonden had, riep ze het haar echtgenoot al toe. Hoewel de dokter normaal de testresultaten zou moeten afwachten, besloot hij meteen eerlijk te zijn tegen Deborah, wat de vrouw enorm apprecieerde.

“Mijn dokter was ongelofelijk. Hij vertelde me: ‘Ik weet dat je weet dat we iets gevonden hebben, ja het is een tumor en hoewel ik het niet kan bevestigen, naar mijn professionele mening is het kanker.”

Binnen het uur had de man een chirurg gebeld en een MRI-scan geregeld. “Daarna raakten dingen in een stroomversnelling”, vertelt Deborah.

Foto: Bowel Babe

Ze moesten een weekend wachten op de testresultaten, maar daarna was het tijd om de kinderen in te lichten over de medische toestand van Deborah. “We wilden niet dat ze erover zouden moeten nadenken, maar het was het beste om gewoon open te zijn met hen. Natuurlijk zeg je niet dat mama gaat sterven. We hebben ze verteld dat ik een operatie moest krijgen, en chemotherapie om me beter te maken. Het was heel emotioneel om het hen te vertellen.”

In haar strijd tegen kanker heeft Deborah het geluk dat haar hele familie haar steunt. “Ik heb echt geluk dat ik een echtgenoot en familie en vrienden heb die me steunen. Je denkt soms: “Hoe ga ik ooit uit bed komen?” En dan komt je moeder langs die je vertelt dat de je echt moet opstaan.”

“Als je kanker hebt, scharen mensen zich echt achter je, ze vragen hoe ze kunnen helpen. Het beste voor mij was om gewoon normale dingen te doen, naar de bioscoop gaan, gaan winkelen, lunchen.”

Spreek over je stoelgang

Om anderen bewust te maken van de gevaren van darmkanker begon Deborah een blog met de naam “Bowel Babe”. Ze wil mensen aanzetten om over hun stoelgang te praten en zich er niet meer voor te schamen.

“De enige momenten waarop we over kaka praten is wanneer we kinderen hebben, of in het ziekenhuis liggen”, vertelt ze. “Als je kinderen hebt praat je altijd over hun toiletgewoonten en als je in het ziekenhuis ligt willen dokters altijd weten hoe het gaat met je darmen en of ze werken of niet. En verder praat werkelijk niemand erover.”

Het grootste probleem volgens Deborah is vertellen wat er nu juist aan de hand is. “Dokters begonnen me pas serieus te nemen eenmaal ik foto’s begon te nemen (van haar stoelgang). Mijn symptomen waren best ernstig, maar ik had het niet door. Als je problemen hebt, wees dan niet bang om foto’s te nemen en die aan je dokter te laten zien.”