“We waren eindelijk in een veilig land. En dan gebeurt zoiets.” De moeder van Yamen (6) doet haar tragische verhaal

Ze vluchtte voor de oorlog uit Syrië met haar hele gezin. Een jaar geleden verloor ze haar man. En vorige week stierf haar zoontje Yamen (6) onder de wielen van een vrachtwagen voor de schoolpoort in Brugge. “Ik probeer me te troosten met de gedachte dat mijn jongen door een spijtig ongeval is gestorven. Dat kan helaas gebeuren”, zegt Hanan Shelleh (35). “Maar in Syrië worden dagelijks kinderen vermoord. Met opzet.”

