Plots duiken er overal mannen met golvende lokken op. Aantrekkelijk of not done? De BV-kapper velt het oordeel

Mannen met een dotje kenden we al, maar intussen is de ‘man bun’ alweer passé. Tegenwoordig dragen ze hun lange, golvende lokken steeds vaker los. Wat moeten we daar van vinden: onverzorgd of net heel aantrekkelijk? “Het heeft iets”, oordeelt BV-kapper Jochen Vanhoudt. “Maar niet iedereen raakt er zomaar mee weg.”