Defensieminister VS heeft een plan klaar om ISIS uit te roeien

De Amerikaanse minister van Defensie James Mattis heeft het Witte Huis een plan ter bestrijding van de extremistische terreurorganisatie Islamitische Staat (ISIS) voorgelegd, zo heeft Pentagonwoordvoerder Jeff Davis maandag bevestigd.

Mattis lichtte dezelfde dag nog het zogenaamde Principals Committee van de Nationale Veiligheidsraad omtrent zijn strategie in.

De woordvoerder wilde niets kwijt over de inhoud van het plan, want het is vertrouwelijk. Wel beklemtoonde hij dat het om een voorlopige schets gaat die de grondslag vormt voor een bredere strategie en waarover er verdere gesprekken zullen komen.

Het gaat niet alleen om militaire middelen, zei Davis ook nog. De focus ligt ook niet uitsluitend op Irak en Syrië, het gaat om een wereldwijde strijd tegen ISIS.

Amerikaanse media hebben gespeculeerd dat Mattis het sturen van bijkomende troepen naar Syrië zou kunnen aanbevelen.

De Republikeinse president Donald Trump had Mattis in januari opgedragen binnen de dertig dagen met een nieuwe strategie voor de strijd tegen ISIS voor de dag te komen. Het staatshoofd had tijdens zijn verkiezingscampagne beloofd de terreurorganisatie “helemaal te vernietigen” en had zijn Democratische voorganger Barack Obama daaromtrent steeds maar weer bekritiseerd.