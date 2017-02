Wat betekent het halen of missen van Play-off 1 financieel voor AA Gent en KV Mechelen?

Play-off 1 of 2: een wereld van verschil. Vraag maar aan de twee concurrenten die het allicht op de slotspeeldag onder elkaar uitmaken: AA Gent en KV Mechelen.

KV Mechelen doet zaterdag wel al een gooi naar zijn eerste deelname aan Play-off 1, thuis tegen Anderlecht. Het vernieuwde AFAS Stadion, voorlopig goed voor 16.500 plaatsen, is voor het eerst uitverkocht. “Fenomenaal”, zegt algemeen directeur Marc Faes. “Het wordt een thriller en daar komen de mensen op af. We hebben ook 900 eters, het vorige record was 680. Dit bewijst de constante groei van onze club.”

Als daar ook nog eens Play-off 1 bij komt, betekent dat een enorm financieel verschil. “We schatten 800.000 à 900.000 euro. Halen we het, dan spelen we nóg vijf thuismatchen zoals zaterdag. Qua recette kan dat tellen. En ook qua tv-geld is er een groot verschil met Play-off 2.”

De abonnees van KV betaalden begin dit seizoen wel voor een abonnement waarbij Play-off 1 was inbegrepen – een geste voor de trouwe fans. “Maar als we straks nog 6.000 mini-abonnementen voor Play-off 1 verkopen, is dat wel extra winst”, aldus Faes.

Verschil groot met Gent

Ook bij KV Oostende en KV Kortrijk, die al zowel PO1 als PO2 speelden, schatten ze het verschil op ongeveer 1 miljoen euro, tenzij je een mooie Play-off 2-poule krijgt, “een groep met Genk, Standard en Antwerp is bijna PO1 waard”, aldus de Kortrijkse manager Matthias Leterme.

Voor een topclub als AA Gent kan het verschil wel groter zijn en oplopen tot 2 miljoen. In Play-off 1 zouden de abonnees van Gent immers wél een nieuw mini-abonnement moeten kopen. In Play-off 2 niet, en dat zou de club zo’n 1,4 miljoen euro kosten. Het verschil in tv-geld wordt geraamd op 600.000 euro. Voor de Buffalo’s is het dus ook van financieel belang dat ze KV Mechelen (of Charleroi) nog uit de top zes houden.