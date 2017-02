Club Brugge en 'kleine ploegen' verzetten zich tegen plannen van Pro League

Was de Pro League vorige week – met AA Gent of Racing Genk al sowieso kwartfinalist in de Europa League – duidelijk van plan om in PO1 nog dit seizoen maandagavondvoetbal te lanceren, dan heeft men blijkbaar het verzet van de kleintjes onderschat. Die schieten het plan collectief af.

Van de G5 zijn Gent en Genk logischerwijs omwille van de extra rustdag voorstander, noemt ook Herman Van Holsbeeck zich namens Anderlecht pro – al is zijn trainer tégen – maar is Standard pertinent tegen. “Veel supporters haken al af bij zondagavondvoetbal, wat gaan we dan op maandag spelen?”, liet voorzitter Venanzi al eerder noteren.

“We gaan op 13 maart de kalender van de play-offs bekendmaken, maar alleen de exacte dagen en uren voor de eerste twee speeldagen zullen vastliggen”, aldus Pierre François, CEO van de Pro League. “Op 20 maart, tijdens de Algemene Vergadering van de Pro League, beslissen we dan definitief hoe het verder moet. Dan weten we ook wie van de Belgische clubs in de kwartfinales van de Europa League zullen spelen.”

'Kleintjes'

Bij de ‘kleintjes’ evenwel is men heel duidelijk. Oostende, Mechelen en Zulte Waregem zeggen “no way”. Patrick Orlans, algemeen manager van KVO, noemt het een little Trump. “Totaal tegen alle logica in. Weiler heeft het meegemaakt en hij zegt toch ook: de spelers willen het niet, de supporters willen het niet en de sponsors willen het niet! En waarom? Genk wil er alleen maar een catastrofaal seizoen mee goedmaken en Moeskroen was zondag tegen Gent toch kansloos?” Ook in Mechelen is men duidelijk: “Dat is een verlies van 20 procent”, stelt algemeen directeur Marc Faes. “We hebben een engagement met onze fans voor weekendvoetbal, niet op maandag. Dat de clubs die Europees spelen zich wat beter wapenen, met een ruimere kern.”

Dat vindt Eddy Cordier van Zulte Waregem ook. “Wij verwachten dan minstens een financiële compensatie. Maar dat moet toch worden gestemd, waarom hebben we anders een Pro League?”

Bij Charleroi is men gematigder: “Charleroi houdt er wel aan om zich collegiaal op te stellen, al ontvangen we op maandagavond minder supporters”, aldus manager Mehdi Bayat.

Club ook tegen

CEO Pierre François van de Pro League fronst de wenkbrauwen. “Ik wil de clubs niet tegen elkaar opzetten maar in een proces-verbaal van de vergadering van juni 2015 is er gestipuleerd dat bij een Europese kwartfinale van een Belgische club wat souplesse aan de dag kan worden gelegd vanwege de tv-zenders voor voetbal op maandagavond. Dat is unaniem goedgekeurd. Ik heb dat zwart op wit, maar de clubs lijken dat vergeten.”

Club Brugge reageert als grote club ook geprikkeld. “Dat PV is door geen enkele club geïnterpreteerd als een goedkeuring voor voetbal op maandag”, aldus algemeen directeur Vincent Man­naert. “Er is toen gevraagd om een structurele oplossing te bieden, niet om op maandag te spelen want dat is in PO1 geen oplossing.”

Het zou ook best kunnen dat Gent en/of Genk in PO2 uitkomen. In PO2 zeggen alvast Kortrijk en Waasland-Beveren ‘neen’. En Herman Wijnants (Westerlo) laat weten: “Indien het wordt doorgetrokken naar volgend seizoen, kan het alleen mits een financiële compensatie.”