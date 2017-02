Hele familie al bijna twee weken vermist, “labiele” zoon focus van onderzoek: “Het was alsof het leven in dat huis plots gestopt was”

Een Frans gezin van vier heeft sinds 16 februari geen enkel teken van leven meer gegeven. Ouders Pascal en Brigitte Troadec en kinderen Sébastien en Charlotte zijn daardoor al bijna twee weken vermist. Vooral de tweets van Sébastien doen het ergste vermoeden.

Het onderzoek naar de verdwijning is in volle gang en kreeg zondag een serieuze boost. Toen bleek namelijk dat het bloed dat gevonden werd in de woning van de Troadecs toebehoort aan minstens één van de gezinsleden. “Dat klopt, maar meer kan ik daar voorlopig niet over kwijt. Ik wil enkel dat de bloedstalen zo snel mogelijk onderzocht worden door een labo”, aldus Pierre Sennès, de procureur-generaal van Nantes.

“Het is in deze fase helemaal niet duidelijk wat er precies gebeurd is en dus houden de speurders alle opties open”, aldus Sennès, die een zaak leidt die gecategoriseerd werd onder de noemer “vrijwillige dodingen en ontvoeringen”.

Tweets van Sébastien

Brigitte Troadec zou normaal gezien maandag haar werk als belastingambtenaar in Nantes moeten hervat hebben, terwijl Pascal Troadec (49) vrijdag al opnieuw op zijn werk had moeten verschijnen, maar dat dus niet deed. Het onderzoek focust vooral op de persoonlijkheid van zoon Sébastien (21) en dus niet op zijn ouders of zus Charlotte (18).

Orvault is een voorstadje van Nantes. Foto: Google Maps

De auto van Sébastien is namelijk zoek en hij zou “psychologisch instabiel” zijn. Net als zijn vader trouwens, die “in het verleden last had van depressies”. Maar volgens de politie uitte Sébastien al in 2012 doodsbedreigingen op een forum. Daarnaast werd hij een keer veroordeeld tot een werkstraf voor ongewenste intimiteiten.

En in 2013 uitte hij meerdere keren zijn frustratie in enkele onrustwekkende tweets, onder meer ten aanzien van zijn vader:

- “Mijn vader riep gisteren de hele dag. Ik vertelde hem dat hij moest stoppen, maar hij bleef maar doorgaan”

- “Mijn ouders kunnen alleen maar klagen en zuipen”

- “Ik wil dood. Mijn leven is een puinhoop”

- “Als ze echt wisten wat er in mijn hoofd speelde, zouden ze me gek verklaren”

Alarm geslagen

Het was de zus van mama Brigitte die de politie alarmeerde over de onrustwekkende situatie. Agenten braken binnen in het huis in Orvault (een voorstad van Nantes), waar de Troadecs al tien jaar woonden. De bedden hadden geen lakens, er werden geen tandenborstels gevonden in de badkamer en verschillende etenswaren waren al een tijd vervallen. Bovendien stak de wasmachine vol met linnen en lagen lakens gewoon open in huis.

“Het was alsof het leven in dat huis plots gestopt was”, aldus Sennès. Speurders vonden daarnaast sporen van weggevaagd bloed op de trap. En er werden bloedsporen gevonden op een GSM en een paar sokken. “Charlotte voelde zich niet goed in haar vel en sprak nooit over haar familie. Sébastien? Die leefde altijd in zijn eigen wereld en was wel wat speciaal”, vertelt Julie, een schoolvriendin.



