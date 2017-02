“Homans moet discriminatie testen bij overheidsjobs”

Twee gelijke cv’s voor een vacature. Eentje getekend door ‘Mohammed’ en eentje door ‘Piet’. Dat is het principe achter praktijktests, die discriminatie moeten opspeuren. Hoog tijd dat de Vlaamse overheid op die manier haar personeel selecteert, is het opmerkelijke advies van SERV, waarin zowel werkgevers als werknemers zitten.

De Vlaamse sociale partners en de zogeheten ‘kansengroepen’ dringen bij Vlaams minister van Gelijke Kansen Liesbeth Homans (N-VA) aan om praktijktests uit te rollen voor de selectie en werving van overheidspersoneel. Dat staat in een advies van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) en zijn Commissie Diversiteit, dat gisteren goedgekeurd en gepubliceerd werd. De timing – midden in de ‘Unia-heisa’ – is toevallig: de minister had een maand geleden zelf om het advies gevraagd.

Bij praktijktests worden twee cv’s ingestuurd voor vacatures, bijvoorbeeld één met een buitenlandse naam en één met een Belgische naam om eventuele discriminatie vast te stellen. Of een jongere kandidaat versus een oudere kandidaat. Dat de werkgevers en -nemers zich unaniem uitspreken vóór praktijktests, is opmerkelijk.

De SERV baseert zich uitgerekend op cijfers van Unia, het gelijkekansencentrum dat N-VA in vraag stelt. In 2016 opende het 132 dossiers in de publieke sector, tegenover 71 in 2015, aldus het advies. “Daaruit blijkt dat de overheid haar voorbeeldfunctie niet waarmaakt.”

SP.A-parlementslid Yasmine Kherbache noemt het signaal van de SERV een “welkome, serene reactie op de échte problemen”. “Op Vlaams niveau is alleen de N-VA er nog tegen gekant. De sociale partners tonen de weg.”

Tot slot vraagt de Sociaal-Economische Raad ook met aandrang om de personen met een buitenlandse herkomst te tellen volgens de Europese definitie. Homans versoepelde de definitie, waardoor iedereen die één ouder heeft uit een ander land – ook een buurland – in de categorie zit, terwijl het vroeger alleen ging om personen met roots buiten de zogeheten ‘EU15-landen’. Op het kabinet-Homans wil men het advies eerst bestuderen.