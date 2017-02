Dokters en kinesisten worden duurder door ruzie met De Block

Wat de regering eigenlijk al vreesde, blijkt nu bittere realiteit. Heel wat kinesisten en artsen rekenen de besparingen op hun loon fors door aan hun patiënten. Dat blijkt uit de facturen die de Socialistische Mutualiteiten de afgelopen maand onderzochten.

Die prijsverhoging komt er niet zomaar. Door het geruzie tussen de artsen en de regering over de nieuwe tariefakkoorden krijgen de dokters en kinesisten immers vrij spel voor die prijsstijgingen. De regering hoopte dat het bij dreigementen zou blijven, maar dat klopt dus niet. Kinesisten rekenden in januari in meer dan een kwart van de gevallen minstens tien procent extra aan, een opvallende stijging in vergelijking met eind vorig jaar. Ook tandartsen rekenen vaker door, net als specialisten buiten het ziekenhuis.

Algemeen secretaris Paul Callewaert roept nu op om snel tot akkoorden te komen en vraagt de artsen om intussen niet langer door te rekenen aan de patiënt. Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) benadrukt dat zij niet verantwoordelijk is voor de hogere facturen en raadt de patiënten aan om hun kinesist of arts daar indien nodig op aan te spreken.