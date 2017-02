CLUBNIEUWS. Kortrijk neemt beslissing over trainer, keert gevluchte speler dan toch terug naar Anderlecht?

Anderlecht ziet mogelijk een opvallende speler terug naar de club komen. Bij KV Kortrijk hebben ze een beslissing genomen over het lot van T1 Karim Belhocine. KV Mechelen ziet na Kolovos opnieuw een speler uitvallen, maar hoopt dat het meevalt met het oog op twee belangrijke duels om Play-off 1. Uw dagelijkse portie clubnieuws!

AA GENT. Beloften spelen gelijk tegen Club

Bij AA Gent kwamen gisteren zes spelers van de A-kern in actie bij de beloften die Club Brugge ontvingen. Beide teams zorgden voor een open wedstrijdbegin, maar het was tot op het uur wachten op een goal. Dante Walen kopte een hoge voorzet netjes voorbij Hooybergh. Bij het ingaan van het slotkwartier profiteerde Vlietinck van een slippertje in de Gentse defensie en de Brugse aanvoerder bediende knap Osei Berkoe, die voor de 1-1-eindstand zorgde.Daardoor moet Gent afhaken aan de kop van het klassement, want Anderlecht won met 3-0 van Kortrijk. (vdm)

ANDERLECHT. Keert transfer dan toch terug naar paars-wit?

Keert Sebastien De Maio deze zomer terug naar Anderlecht? Fiorentina is volgens Italiaanse media niet van plan de aankoopoptie op De Maio te lichten. De Italianen betaalden één miljoen euro aan Anderlecht om hem voor dit seizoen te huren. De afkoopsom zou twee miljoen bedragen en dat wil Fiorentina niet betalen. De Maio heeft geen vaste stek in de ploeg en maakte nog niet veel indruk dit seizoen. De Franse Italiaan kwam afgelopen zomer naar Anderlecht, maar vertrok daar alweer na minder dan twee maanden.(jug)

KV KORTRIJK. KVK wil (voorlopig) doorgaan met Belhocine

Voorzitter Joseph Allijns die laat weten dat het na de 6 op 30 zo echt niet verder kan en Matthias Leterme die niet ontkent “contacten te onderhouden”: het wil niet zeggen dat Karim Belhocine met één voet buiten staat. “Zeg nooit nooit”, blijft Leterme alvast voorzichtig. “Die contacten zijn alleen oriënterend. Het blijft de bedoeling om met Karim door te gaan als trainer. Of eerder: te beginnen met Karim als T1. Al liggen nog alle opties open. Als we alles verliezen in Play-off 2, praat ik wellicht anders.” (fbu)

KV MECHELEN. Kolovos onder het mes

Dimitris Kolovos wordt deze ochtend geopereerd aan de knie om zijn gescheurde kruisband te laten herstellen. Uros Vitas kampt dan weer sinds enkele weken met pijn aan de knie waaraan hij vorige zomer nog werd geopereerd voor een meniscusletsel. Onderzoek moet uitwijzen wat er aan de hand is. De rest van de spelers krijgt vandaag een vrije dag.

De voorbereiding op de levensbelangrijke wedstrijd tegen Anderlecht wordt afgewerkt achter gesloten deuren. Nils Schouterden pikt morgen in principe terug aan bij de groep. Als alles volgens plan verloopt, is hij zaterdag opnieuw inzetbaar. (thst)

KV OOSTENDE. KVO wil etalages in clubkleuren

In de weken voor de bekerfinale wil KV Oostende graag alle winkeletalages in het stadscentrum met de clubkleuren versieren. Algemeen directeur Patrick Orlans, burgemeester Johan Vande Lanotte en de KVO-mascottes Manten en Kalle deelden aan shoppers en handelaars flyers en affiches uit. Ook de schepenen Nancy Bourgoignie en Arne Deblauwe drukten hun sympathie uit door in de mini-stoet mee te stappen. De groen-geel-rode delegatie spoorde de winkelende Oostendenaars ook aan om bus- en finaletickets te kopen. Ongeveer 10.000 supporters kochten al zo ’n ticket. (rpo)

LOKEREN. Scan voor De Ridder

Voor de manschappen van Runar Kristinsson stond er gisteren geen training op het programma. Steve De Ridder kreeg zaterdag in de wedstrijd tegen Eupen een kniestoot en had daags nadien nog last. Er werd intussen al een echo genomen, maar die bracht geen uitsluitsel. Vandaag of morgen wordt er een scan genomen om de ernst van de blessure in te kunnen schatten. (whb)

RACING GENK. Slechts handvol spelers op training

De Genk-spelers die in Anderlecht in de basis stonden, kregen gisteren verzorging. De anderen speelden ’s avonds met de beloften op Sint-Truiden. Thomas Buffel was daar op eigen verzoek bij. In totaal kwam dus amper een handvol spelers in actie op het oefenveld.

Kumordzi, Boëtius, Wouters, Dewaest en doelman Vliegen werden onder handen genomen door Jos Daerden, Peter Cateeuw en Guy Martens. Gaëtan Coucke en Bojan Nastic werkten verder aan hun revalidatie met de kine’s. (rco)

STVV. Beloften verliezen van Genk

De beloften van Genk hebben in de Limburgse derby op Stayen hun eerste overwinning na Nieuwjaar kunnen boeken (2-3). Een gevleide zege, want het veel jongere STVV had na een matige pot voetbal zeker een punt verdiend.

Janssens en Naranjo hadden de bezoekers nog voor het kwartier op 0-2 gebracht, maar Bourard sloeg voor rust nog twee keer terug. Vijf minuten voor tijd was het echter Tshimanga die Genk alsnog de drie punten schonk. Bij de bezoekers kon niemand van de kandidaten voor de A-ploeg, behalve Buffel dan, echt overtuigen. (rco)

WAASLAND-BEVEREN. Twee dagen vrij na verzekeren behoud

De spelers van Waasland-Beveren kregen na hun overwinning op het veld van KV Kortrijk en het daarbij horende behoud twee dagen vrijaf van trainer Cedomir Janevski. Daardoor stonden ze gisteren dus niet op het oefenveld. Er raakte dit weekend overigens niemand geblesseerd.

Nys, Caufriez, Van Dooren, Borry, Rodriguez, Janssens, Dhondt, Ampomah en Ndiaye werden aanvakelijk geselecteerd voor de beloftenwedstrijd in en tegen Mechelen, maar die werd door het slechte weer afgelast. (whb)

WESTERLO. Reviewcommissie vervolgt De Ceulaer

De Reviewcommissie van de Belgische voetbalbond heeft beslist Benjamin De Ceulaer te laten vervolgen door het bondsparket. Hij moet zich volgende week verantwoorden voor de Geschillencommissie. De aanvaller van Westerlo wordt op het matje geroepen voor een fase in het slot van de wedstrijd tegen KV Oostende, waarbij hij met gestrekt been de enkel van Brecht Capon aantikte. Scheidsrechter Laforge hield het bij een gele kaart, maar de Reviewcommissie wil nu toch een extra woordje uitleg. De Ceulaer is sowieso nog beschikbaar voor de wedstrijd van zaterdag tegen Zulte Waregem. (sks)

ZULTE WAREGEM. Vandaag start vrije verkoop bekerfinale

Vandaag om 14 uur start Zulte Waregem met de vrije verkoop van de tickets voor de bekerfinale op zaterdag 18 maart. 15.000 van de 20.000 beschikbare tickets zijn al de deur uit.

Christophe Lepoint traint nog altijd individueel. Het is afwachten of de polyvalente middenvelder fit raakt voor de thuismatch van zaterdag tegen Westerlo. Ook Marvin Baudry (knie) werkte een individuele sessie af. Davy De fauw (schouder) en Timothy Derijck (knie) werken afzonderlijk aan hun terugkeer op de club. (jcs)