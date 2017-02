Duivels dilemma voor bondscoach Martinez: De keizer van Rome of de prins van Anderlecht?

Señor Martinez, speelden Radja Nainggolan en Youri Tielemans ooit beter? Veel geluk over goed twee weken met uw selectie voor de WK-interland tegen Griekenland. Kiest u voor de keizer van Rome, niet uw beste vriend? Of voor de prins van Anderlecht, uw chou? Onze liniecoach Eddy Snelders selecteert ze allebei, maar kiest uiteindelijk El Ninja.

Ninja Da Oscar, ‘Een Oscar voor Ninja’, was gisteren de kop van de Italiaanse sportkrant Gazetta dello Sport. Een mete-your-iet, schreef dan weer Het Nieuwsblad na Anderlecht-Genk. Radja Nainggolan, vijf goals in de laatste vier matchen met AS Roma, waarbij twee parels zondag tegen Inter Milaan, is in Italië even hot als de film La La Land. Maar dat is Youri Tielemans, met zijn vier goals in de laatste drie matchen waarbij drie atoomschoten, in België ook.

Laat beiden nu ook nog grote concurrenten zijn bij de Rode Duivels. Waarbij bondscoach Roberto Martinez eerder al niet wegstak dat hij een grote fan is van Tielemans. En Nainggolan – ook wegens zijn lastig gedrag – uit zijn selectie hield voor de laatste interlands tegen Nederland en Estland in november. Waarop de Antwerpenaar vanuit Rome liet weten dat “Tielemans nog niets heeft bewezen in een topcompetitie”. Een gesprek in december tussen Nainggolan en Martinez effende amper de plooien. Dus zit de bondscoach, die stilaan zijn selectie voor de WK-interland tegen Griekenland (25 maart) en de oefenmatch tegen Rusland (28 maart) op een rijtje moet hebben, met een “enorm vervelend probleem”, aldus onze liniecoach Eddy Snelders. “Het is bekend dat Martinez na een paar kortsluitingen (ongeïnteresseerd op de bank in Cyprus, daarna afgehaakt wegens ‘blessure’, nvdr.) niet de hoogste pet opheeft van Nainggolan. En Italië was al niet zijn favoriete voetballand, hij was aanvankelijk ook geen voorstander van Dries Mertens. Maar nu kan Martinez onmogelijk om hem heen natuurlijk.”

Voor of naast Witsel

Snelders is ervan overtuigd dat beiden zullen worden geselecteerd. “Dat is maar logisch, gezien hun huidige vorm. Maar tegen Griekenland moet maar met één verdedigende middenvelder worden gespeeld en dan is Axel Witsel volgens mij nog steeds Martinez’ eerste keuze, ondanks zijn verhuizing naar China. Tot Witsel één mindere partij met de nationale ploeg speelt, zal hij volgens mij blijven staan. Met voor hem misschien wel Kevin De Bruyne én Dries Mertens. Of Nainngolan.”

“Ik zag Radja tegen Villarreal achter Dzeko en vond hem daar maar matig, zo hoog spelend. Maar sindsdien heeft hij dat wel rechtgezet. Hij is de positie van verdedigende middenvelder duidelijk ontgroeid. Ik zou hem in elk geval verkiezen boven Tielemans omdat die nog moet doorgroeien. Hij komt er wel, en dan eerder vóór dan naast Witsel. Daarvoor zie ik dan eerder Dendoncker, die heeft meer defensieve kwaliteiten.”

“Youri is nog steeds een jonge gast in volle ontwikkeling. Hij moet op een hoger niveau nog bevestigen. Maar vooral: plots is het nu twee matchen fantastisch, maar hij moet nu wel regelmaat kunnen aanhouden. Want daarvoor was het toch te veel met ups en downs.”