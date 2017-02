Ze lijkt een losbol zonder remmingen, maar verleidster van ‘Temptation Island’ heeft donker verleden

Een losbol zonder remmingen. Zo komt de Nederlandse verleidster Parastoo Pereira (24) over in het programma ‘Temptation Island’. In werkelijkheid heeft ze een moeilijk verleden achter de rug. Daarover vertelt ze openhartig in Dag Allemaal.

“Ik sta voor schut op televisie”, zegt Parastoo Pereira aan het weekblad. “Als ik mezelf soms bezig zie... Schokkend! Om het programma spannender te maken, laten ze een wilde Parastoo zien. Die haar borsten toont aan Niels. Ik had ook leuke, normale gesprekken met de mannen, maar daar krijgen we niets van te zien.”

Depressie

Ook het feit dat de verleidster lange tijd met een depressie heeft gekampt, is niet te zien op televisie. Voor het programma had ze zichzelf herpakt, dacht ze.

Foto: Vijf

“Ik verzorgde mezelf, sportte veel, verloor mezelf niet meer in drank en drugs... Maar op het eiland ben ik opnieuw beginnen te drinken. Nu, ik troost mezelf met de gedachte dat ik toch maar mooi de hoofdrol heb gespeeld in de eerste afleveringen van ‘Temptation Island’. Zonder mij waren die best saai geweest.”

Transgender

Sinds haar deelname krijgt ze bovendien de volle laag op sociale media. En daar heeft ze meerdere nachten van wakker gelegen.

“Het doet zo’n pijn als ze zeggen dat ik een transgender ben”, zegt Parastoo. “Een Nederlandse krant somde zelfs een resem redenen op waarom ik vroeger zeker een man was. (...) Ik mag dan wel zelfzeker overkomen, diep vanbinnen ben ik dat allesbehalve.”