Geliefd nijlpaard sterft na brutale mishandeling door inbrekers in zoo

Een bekend nijlpaard in El Salvador is overleden na een brutale mishandeling in de zoo. In het Latijns-Amerikaanse land wordt geschokt gereageerd.

Afgelopen weekend werd er ’s nachts ingebroken in de nationale zoo. De daders hebben daarop nijlpaard Gustavio met steek- en slagwapens mishandeld. Toen medewerkers de volgende ochtend in het verblijf van Gustavio toekwamen, merkten ze dat het dier zich vreemd gedroeg. Zo wilde hij niet eten. Het nijlpaard weigerde ook uit het water te komen. De verzorgers zagen daarop de verwondingen op de kop en in de nek van het dier.

Foto: REUTERS

De toestand van Gustavio verslechterde in de loop van zondag. In de nacht van zondag op maandag stierf het nijlpaard uiteindelijk aan zijn verwondingen, ondanks pogingen van de verzorgers om Gustavio te redden.

De mishandeling en uiteindelijke dood van Gustavio leidt tot een golf van verontwaardiging in het door geweld getekende El Salvador. Het Latijns-Amerikaanse land heeft procentueel gezien het hoogst aantal moorden ter wereld. Veel inwoners tonen op sociale media hun waling en verdriet, en ook op straat wordt er geprotesteerd.

De daders zijn nog steeds spoorloos. De minister van Cultuur van het land heeft intussen gemeld dat er een onderzoek loopt naar de brute daad om de daders te kunnen vinden.