Verrassend eenvoudig: daarom is de inhoud van je Kinder Surprise geel

Wie heeft ze nooit van de paasklokken gekregen? Kinder Surprises zijn wereldberoemd: niet om hun smaak, maar wel om de inhoud. In elk eitje zit een speelgoedje verborgen in een typische, gele verpakking. Maar heb je je ooit afgevraagd waarom dat doosje een gele kleur heeft?

De plastic omhulsels zijn zo moeilijk te openen dat je ongetwijfeld al tijd genoeg had om erover na te denken, maar voor wie nog niet tot inzicht kwam: de reden van de gele kleur blijkt heel eenvoudig. De verpakking is geel opdat die zou lijken op een eierdooier, de inhoud van een echt ei. Dat de binnenkant van het chocolade omhulsel ook echt wit is, moet de illusie alleen maar versterken.

Omg why have have I only just realised the middle bit inside a kinder egg is yellow cause it's supposed to be the yoke... pic.twitter.com/2sRom0LhYb — Kaitlyn Kempen (@kaitlynkempen_) 6 oktober 2016

I've just realised the surprise inside of a kinder egg is yellow because it's supposed to be the yolk and I feel so smart — A bee (@Abbi__J) 9 februari 2017