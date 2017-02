COLUMN. Waarom iedereen zou moeten meedoen aan Dagen Zonder Vlees

Als we voor onze website artikels maken over de opwarming van de aarde, zetten we er steevast een foto bij van de uitlaat van een wagen, of van rokende industriële schoorstenen. We plaatsen er geen foto bij van koeien of van een lekkere steak. Nochtans heeft de vleesindustrie relatief gezien de grootste impact op het milieu en de klimaatverandering. Je wordt er haast moedeloos van: nóg iets dat niet goed blijkt te zijn voor onze planeet. Maar het positieve is: we staan niet machteloos. Want minder vlees eten, kan al een groot effect hebben. Verbeter het klimaat, begin bij jezelf.

Na een maand zonder alcohol start morgen, woensdag 1 maart, alweer een nieuwe vastenperiode: Dagen Zonder Vlees lost Tournée Minérale af. Aan die laatste deed ik niet mee (ik drink sowieso al niet veel alcohol), aan die eerste wél, en dat met veel enthousiasme. Drie jaar geleden liet ik voor het eerst 40 dagen lang vis en vlees links liggen. Dat ging me makkelijker af dan gedacht. Geen vlees of vis eten was tot mijn eigen verbazing geen opgave. Ik at nieuwe dingen in de plaats, ontdekte andere overheerlijke gerechten (want vegetarisch eten is écht niet enkel en alleen groenten eten), maar vooral: ik begon veel bewuster om te gaan met wat ik wel en niet at en wat de gevolgen daarvan waren en zijn.

Dat was ook mijn initiële overtuiging om mee te doen aan dat burgerinitiatief. Ja, het is zielig voor de dieren, en het vlees dat we consumeren komt vaak van dieren die kunstmatig gefokt worden, vol hormonen zitten en vetgemest worden, om nog maar te zwijgen van de manier waarop ze moeten leven en uiteindelijk gedood worden. Maar mijn engagement om 40 dagen geen vlees te eten, lag toch vooral in een bezorgdheid voor het klimaat.

Want vergis u niet: de impact van de vleesindustrie op ons klimaat en de opwarming van de aarde is enorm. Meer nog dan de miljoenen auto’s die onze lucht vervuilen, is de vleesindustrie een van de grote schuldigen van de klimaatverandering. De consumptie van vlees is verantwoordelijk voor meer uitstoot van broeikasgassen dan de transportsector. De productie en consumptie van vlees zijn bijzonder belastend voor het milieu; door de gigantische hoeveelheden water die gebruikt worden (voor een kilogram rundsvlees is er 15.000 liter water nodig), door de methaangassen in de uitwerpselen en winden van koeien, door ontbossing in functie van dieren voor de vleesindustrie en de productie van veevoer, doordat de vleesindustrie een van de grootste vervuilers van water is,…

Voor 1 kg rundsvlees (waar 2 mensen van eten) heb je 9 kg graan nodig (onder andere voor veevoeder). Van die 9 kg graan kunnen 12 mensen eten. Foto: Dagen Zonder Vlees

Toch worden nog steeds aan de lopende band koeien, varkens, schapen en kippen in geen tijd opgekweekt, om ze daarna weer even snel te slachten. Jaarlijks worden 65 miljard (!) dieren naar de slachtbank geleid.

Enkele tienduizenden Belgen die 40 dagen lang geen stukje vlees naar de mond brengen, dat zal de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen niet meteen drastisch doen verminderen. Maar het heeft wel degelijk effect. Elke dag dat je geen vlees eet, verklein je jouw ecologische voetafdruk met 11 vierkante meter. Dat komt overeen met een besparing aan broeikasgassen die worden uitgestoten als je een kleine 15 kilometer met de wagen rijdt. Dat lijkt niet veel, maar doe dat meerdere dagen en doe dat met tienduizenden mensen tegelijk, en de besparing in uitstoot van broeikasgassen gaat al gauw de hoogte in. Elke dag telt dus. En zo kan een kleine aanpassing in de eetgewoonten al meer impact hebben dan je denkt.

Foto: Kees van de Veen

Daarom sta ik helemaal, en met volle overtuiging, achter Dagen Zonder Vlees (en probeer ik mijn vrienden, helaas meestal zonder succes, ervan te overtuigen ook mee te doen). Omdat ik bij mezelf merk wat het veranderd heeft. Neen, ik ben intussen geen vegetariër geworden. Ik eet heel af en toe nog vlees en vis. Maar ik ben van bijna dagelijks vlees eten naar nauwelijks nog vlees eten gegaan. Als dat effect er bij iedereen zou zijn die meedoet aan deze vleesarme periode, dán kunnen we een verschil maken. Dan wordt het utopische plots het mogelijke.

Dit is dan ook geen pleidooi om met z’n allen vegetariër te worden, maar wél een pleidooi om de uitdaging aan te gaan. Om 40 dagen lang bewuster om te gaan met wat je wél, maar vooral ook met wat je niét eet, om te zien hoe je ook zonder vis en vlees overheerlijk kan eten en om zo ook na die 40 dagen net iets vaker te kiezen voor een maaltijd zónder vlees.