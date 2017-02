Speciaal voor vrouwen: exclusieve initiaties SenseBall met Imke Courtois

‘Goal! The Football Experience’ wil het vrouwenvoetbal in België nog een extra duwtje in de rug geven, door de organisatie van een wel heel speciale voetbaltraining voor meisjes/vrouwen op de expo. Imke Courtois en Michel Bruyninckx geven een exclusieve initiatie SenseBall.

Speciaal voor vrouwen zullen er op woensdag 15 maart initiaties SenseBall plaatsvinden, leiding van Red Flame Imke Courtois en de internationaal gerenommeerde voetbaltrainer Michel Bruyninckx. SenseBall is trainen met een voetbal aan een touwtje. Het hoort bij de Cogitraining, een wetenschappelijk gefundeerde trainingsmethode om de handelingssnelheid van (bal)sporters te verhogen. Michel Bruyninckx is een van de grondleggers van die Cogitraining.

Steeds meer profclubs, zoals AC Milan, FC Metz, Lille, Anderlecht, KRC Genk en Juventus werken inmiddels met de SenseBall. Dries Mertens, maar ook voormalig Gouden Schoen-winnaars Steven Defour en Sven Kums, zijn mooie voorbeelden van Belgische spelers die op jonge leeftijd trainden met de Senseball en die daar momenteel nog steeds de vruchten van plukken. Naast de deskundige begeleiding van Imke Courtois en Michel Bruyninckx, zullen ook enkele speelsters van de Genk Ladies een voetje toesteken tijdens de initiaties.

De initiaties Senseball op ‘Goal! The Football Experience’, zijn toegankelijk voor alle vrouwelijke bezoekers van de expo van 7 tot 77 jaar en zullen op woensdag 15 maart plaatsvinden om 13u30, 14u30 en 15u30. Inschrijven is verplicht en kan hier via www.goal-belgium.be.