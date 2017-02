Fraude bij internetbankieren stijgt met bijna 70 procent

Het aantal fraudgevallen bij internetbankieren is vorig jaar gestegen met bijna 70 procent tegenover een jaar eerder. Wel is het fraudeverlies kleiner, zegt Febelfin, de federatie van de financiële sector, dinsdag.

Vorig jaar werden exact 475 gevallen van fraude via internetbankieren vastgesteld, in 2015 waren het er 283. Het totale fraudeverlies vorig jaar bedroeg 441.214 euro, een jaar eerder was dat nog 1.018.000 euro. Een hoger aantal fraudegevallen dus, maar een kleiner fraudeverlies.

“Dit is te verklaren door het feit dat fraudeurs in 2015 hun pijlen richtten naar de bedrijven, terwijl ze in 2016 voornamelijk particulieren viseerden. Hierdoor waren er in 2015 minder fraudegevallen, maar waren er wel grotere buitgemaakte bedragen. We zien dat de fraude via internetbankieren relatief beperkt blijft, zeker wanneer dit getal afgezet wordt tegenover het succes van internetbankieren, namelijk 11,2 miljoen abonnementen voor internetbankieren en 3,29 miljoen euro voor mobiel bankieren”, stelt Febelfin in een persbericht.

Ondanks de stijging ligt het aantal fraudegevallen ver onder de pieken van 2012 en 2013, toen er respectievelijk 1.003 en 1.772 gevallen waren. Maar volgens Febelfin is de strijd verre van gestreden. “Fraudeurs tonen zich zeer inventief en verfijnen hun bestaande technieken voortdurend. Blijvende waakzaamheid is dan ook nodig: zowel vanuit de banken, de overheid, de partners op het terrein als de burger.”

Febelfin zegt dat de fraudeurs hun slachtoffer in de meeste gevallen benaderden via het uitsturen van een phishing e-mail. “In zo’n vervalste e-mail wordt ‘gevist’ naar de bancaire codes van het slachtoffer en/of gevraagd zijn bankkaart op te sturen.”