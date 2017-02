Premier League-clubs maken lucratieve deal: 2,5 miljoen euro extra per jaar

Vanaf volgend seizoen mogen de clubs uit de Engelse eerste klasse sponsors op hun mouwen dragen. Dat zou hen tot zelfs 11,7 miljoen euro extra opbrengen.

De Engelse Premier League-clubs zouden vanaf volgend seizoen 11,7 miljoen euro extra kunnen verdienen via een deal om sponsors nu ook op de mouwen te plaatsen. De ruimte is ongeveer een vijfde waard van het bedrag dat een hoofdsponsor betaalt. Dat betekent dat een ploeg als Manchester United, dat een jaarlijkse deal van 49 miljoen euro heeft met Chevrolet, ongeveer 12 miljoen euro meer geïnvesteerd zal zien in de club. De kans bestaat dat acht ploegen vanaf volgend seizoen met hetzelfde merk op hun mouw spelen.

Dezelfde sponsor voor verschillende clubs

Shirtsponsors brachten de Premier League dit seizoen bijna 240 miljoen euro op. De meeste ploegen zullen gemiddeld 2,5 miljoen euro meer verdienen door enkel maar sponsors op hun mouwen te plaatsen. “Het is de eerste keer in de geschiedenis van de Premier League dat de mouw verkocht kan worden. En hopelijk wordt het ook de eerste keer dat één merk op meerdere shirts van acht tot potentieel tien clubs te zien zal zijn”, aldus Sport Group International CEO Adrian Wright tegen de Mirror.

Er is ook een keerzijde voor sommige clubs. Minstens twee topploegen zullen niet kunnen profiteren van de deal aangezien ze een exclusieve deal hebben met hun hoofdsponsor waardoor ze geen enkele ander merk op hun truitje kunnen plaatsen.

Elke club zal het Premier League logo op de linkermouw blijven dragen, maar aan de andere kant mag de sponsor de volledige ruimte opeisen. Het is opvallend dat de Engelse competitie dit nu pas toelaat, want in België spelen onder meer Genk, Oostende, Gent en Zulte-Waregem al langer met sponsors op hun mouwen.