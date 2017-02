KRC Genk dreigt fikse boete te krijgen voor verbrande grasmat

Het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft dinsdag een fikse boete van 2.500 euro, waarvan 500 euro als gevolg van een openstaande voorwaardelijke straf, gevorderd voor KRC Genk.

Tijdens de Limburgse derby van 10 februari op de 26e speeldag in de Jupiler Pro League gooiden Genkse supporters voetzoekers en rookbommen op het veld van STVV.

De voetzoekers zorgden voor brandplekken op het kunstgrasveld van Stayen. KRC Genk won de partij met 0-3. Ook STVV liet zich niet onbetuigd door het stadion in een gele rookwolk te hullen, maar de Kanaries werden niet voor de Geschillencommissie gedaagd.

“Het verslag van de Match Delegate is wat mij betreft heel duidelijk. De supporters gooiden, ook voor de wedstrijd begonnen was, vuurpijlen, petards en rookbommen op het veld. Het is de derde maal dit seizoen dat Genk voor gelijkaardige feiten moet voorkomen”, zei bondsprocureur Chris Vandenbossche ter zitting van de Geschillencommissie voor het Profvoetbal.

KRC Genk ontkent de feiten niet. “Maar we hebben er alles aan gedaan om ze te voorkomen”, stelde raadsman Robby Loos. “We waren op de hoogte gebracht dat supporters vuurwerk zouden meenemen als vergeldingsactie voor wat in Sint-Truiden is gebeurd. We hebben die informatie doorgespeeld aan de politie en de veiligheidsverantwoordelijke van STVV. Ondanks drie controles zijn er toch enkele supporters met vuurwerk door de mazen van het net geglipt. KRC Genk neemt zijn verantwoordelijkheid. We blijven supporters sensibiliseren. Daaromtrent zijn ook allerhande initiatieven op til. We doen er ook alles aan om de daders te identificeren, zodat we hen gerechtelijk kunnen vervolgen.”

Na de heenwedstrijd in Genk (1-0) moesten beide clubs zich al verantwoorden voor het werpen van rookbommen. Supporters van STVV brachten op 23 oktober bovendien schade toe aan de installaties van de Luminus Arena. Het leverde beide clubs toen een boete van 1.000 euro op, voor Genk was de helft daarvan voorwaardelijk.