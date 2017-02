Koeman opent de deur voor een terugkeer van Rooney naar Everton

Wayne Rooney zal misschien vanaf volgend seizoen terug te zien zijn in de kleuren van Everton, de ploeg die hem opleidde. “Wayne Rooney kan ons sterker maken,” aldus Everton-trainer Ronald Koeman.

Ronald Koeman is geïnteresseerd in een terugkeer van Rooney naar Goodison Park. De recordhouder van het meeste aantal doelpunten voor Manchester United wordt steeds meer in verband gebracht met Everton omdat hij onder Jose Mourinho geen basisplaats heeft. Ook in de gewonnen League cup-finale kwam Rooney niet van de bank.

Nochtans verklaarde Rooney eerder deze week dat hij bij Manchester United blijft. Hij was de geruchten rond een mogelijk vertrek naar China beu nadat zijn manager daar was opgemerkt. Maar het is onduidelijk waar de toekomst op lange termijn ligt voor Rooney. Koeman zou de topspits graag terug naar Everton halen. “Ik vind dat Rooney nog steeds op een hoog niveau speelt”, zei de Nederlander aan Sky Sports.

“Ik denk dat hij de juiste keuze heeft gemaakt om bij Manchester United en in de Premier League te blijven. Volgens mij zal hij nog twee à drie jaren op een hoog niveau spelen.” Op de vraag wat er op het einde van het seizoen zal gebeuren, antwoordde de trainer: “Ik weet het niet maar in mijn ogen is hij één van de spelers die Everton beter kan maken en dus zijn we geïnteresseerd.”

Debuut als 16-jarige

Een jonge Wayne Rooney in het shirt van Everton Foto: BELGAIMAGE

En dus bestaat de kans dat de Engelse speler terugkeert naar de club waar alles begon. De jonge Rooney tekende op zijn negende voor de Toffees en doorging alle jeugdploegen. Op zijn zestiende maakte hij zijn debuut in het eerste team van Everton op de openingsspeeldag van het seizoen 2002-2003. Hij scoorde zijn eerste goal in de Premier League tegen Arsenal en dat doelpunt was meteen goed voor een overwinning.

In 2004 kwam Man Utd. aankloppen en Rooney kon begrijpelijk niet weerstaan aan de lokroep van de Red Devils. En dertien jaar later is hij nu “all time top scorer” voor de ploeg uit Manchester. Maar nu is er dus een realistische mogelijkheid dat hij terugkeert naar de Merseyside.

Een klasse apart

Steve Walsh, directeur bij Everton, zei reeds dat het niet slim zou zijn als de club niet geïnteresseerd zou zijn wanneer Rooney beschikbaar is voor een transfer. “Wayne is één van de beste voetballers die Engeland ooit heeft gekend en dus zou het verkeerd zijn mochten we niet geïnteresseerd zijn. Hij startte zijn carrière hier, en als de mogelijkheid er is dat hij terug zou kunnen komen, dan is dat iets wat we zullen overwegen want hij is een klasse apart.”

Walsh is alleszins enthousiast. “De hele club zou euforisch zijn. Er zouden veel shirts verkocht worden. Maar, laat ons niet vooruitlopen op de zaken. Wayne heeft nog een contract bij Manchester United en heeft besloten om voor hen te blijven voetballen. We zien wel wat er in de toekomst gebeurt.” De kans bestaat dus dat Lukaku volgend seizoen met de levende legende Rooney een vlotscorend spitsenduo zal vormen. Wordt vervolgd...