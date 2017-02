Terugkeer Kompany (alweer) uitgesteld, toch blijft City-coach positief

Manchester City kan in de FA Cup-wedstrijd van morgen/woensdag nog niet rekenen op Vincent Kompany, dat bevestigde coach Pep Guardiola die echter hoopvol bleef.

De lijdensweg van Kompany houdt ook in 2017 niet op. Sinds eind januari zat de verdediger weer in de kern bij Manchester City maar coach Guardiola hield hem toen drie wedstrijden op rij op de bank. Het was de bedoeling dat Kompany half februari een basisplaats zou krijgen tegen tweedeklasser Huddersfield in de vijfde ronde in de FA Cup maar de verdediger viel op training (alweer) uit met een nieuwe blessure nadat “hij iets voelde in zijn been” na een trap op training. Aansluitend was Kompany er evenmin bij in de heenwedstrijd van de achtste finales van de Champions League tegen Monaco (5-3).

City speelde 0-0 gelijk in Huddersfield maar ook de replay morgen/woensdag in Manchester komt te vroeg voor Kompany. Het waren op papier nochtans ideale omstandigheden voor een comeback (een mindere tegenstander, nog maar de vijfde ronde in de FA Cup, niet echt veel belasting voor de spieren) maar Guardiola maakte op de persconferentie bekend dat Kompany er niet bij zal zijn.

“Kompany is niet klaar voor morgen”, aldus de Spaanse coach. “Hij is al veel beter maar nog niet gereed. Maar hij zit in de laatste fase, hij zal snel terugkeren.”