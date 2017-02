Dit staat er op het peperdure verlanglijstje van Trump

President Trump steekt niet onder stoelen of banken dat hij het Amerikaanse leger fors wil uitbreiden. En ondertussen heeft hij zelfs een lijvig verlanglijstje klaar met peperdure ‘cadeautjes’ voor zijn militaire jongens en meisjes.

“We moeten onze soldaten vanaf nu met de beste spullen op pad sturen”, beloofde Trump maandag. Het materiaal van defensie zou verouderd en versleten zijn en de militairen oorlogsmoe. Donald Trump wil daarom 54 miljard dollar extra uittrekken voor defensie en nationale veiligheid.

Lees ook: Trump pompt meer dan 50 miljard extra in defensie, andere departementen moeten boeten

Wat staat er op Trumps verlanglijstje?

620 miljard dollar per jaar is duidelijk niet goed genoeg voor Trump. Hij maakte deze week de belofte om het ‘uitgeputte leger’ weer op te bouwen. De landmacht en marine zouden er niet minder dan 80 duizend militairen bijkrijgen. Bovendien wil hij de marine 79 oorlogsschepen schenken. Hieronder ook twee nieuwe vliegdekschepen van 12 miljard dollar per stuk. Hierdoor zou de VS in totaal 13 dergelijke schepen in haar bezit hebben. Rusland en China daarentegen beschikken elk slechts over één vliegdekschip.

Heeft Trump een gat in zijn hand?

Is Trump aan het overdrijven of kan het Amerikaanse leger wel degelijk een grondige modernisering gebruiken? Het rapport van de Index of US Military Strength geeft alleszins een zwakke score aan de Amerikaanse landmacht. Vooral het materiaal zou niet aan de normen voldoen. Ook heeft de landmacht volgens het rapport veel te weinig gevechtsbrigades die direct in het buitenland kunnen worden ingezet in geval van oorlog.

De marine en de luchtmacht krijgen een iets betere score, maar scoren nog altijd niet voldoende, aldus de Index of US Military Strength. De luchtmacht vliegt met gevechtsvliegtuigen en bommenwerpers van gemiddeld 27 jaar oud. Dergelijke vliegtuigen kunnen echter maximaal 30 jaar mee. Bovendien worden ook bommenwerpers en tankervliegtuigen ingezet die al zo’n 50 jaar oud zijn.

Hoe gaat hij dat betalen?

Deskundigen schatten dat de uitbreiding van de marine tot 350 schepen alleen al zo’n 165 miljard dollar in dertig jaar tijd kosten. Geen kleinigheidje met andere woorden...