Fellaini over Ibrahimovic: “Zlatan brengt de winnaarsmentaliteit naar Manchester United ”

Manchester United won afgelopen weekend de Engelse League Cup dankzij een 3-2 zege tegen Sunderland. Zlatan Ibrahimovic scoorde twee van de drie doelpunten, en dat zag ook ploeggenoot en Rode Duivel Marouane Fellaini. “Manchester United moet Zlatan bedanken,” zei hij in de Engelse pers. “Hij bracht de winnaarsmentaliteit naar de club na enkele moeilijke seizoenen.”

“Zlatan Ibrahimovic is een heel belangrijke speler,” zegt Marouane Fellaini. “Hij is er op het juiste moment om doelpunten te maken. Ik kom goed met hem overeen. Iedereen weet dat hij een goede speler is, dat hij keihard werkt en dat hij zijn eigen karakter heeft. Hij wil altijd winnen, dat merk je ook op training.”

Fellaini bedankt ook coach José Mourinho voor het vertrouwen tijdens zijn mindere periode. De Belgische middenvelder kreeg heel wat fans tegen zich nadat hij een penalty veroorzaakte, wat Manchester United twee punten kostte. “Sinds het begin krijg ik vertrouwen van Mourinho. Ik heb altijd al een goede relatie gehad met hem. Na mijn goal tegen Hull City ging ik hem bedanken omdat hij me altijd beschermd heeft in moeilijke periode’s. Hij is een echte winnaar, hij bezorgt zijn club altijd trofeeën.”