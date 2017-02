Gigantische “Hellepoort”-krater wordt elk jaar groter, maar dat is eigenlijk goed nieuws

De Batgaika-krater staat bij de lokale bevolking in het Siberische Yakutia bekend als de “poort naar de onderwereld” en maakt deel uit van een groter aantal kraters doorheen het Siberische landschap die maar blijven groeien. Maar in het geval van de Batgaika-krater houdt dat goed nieuws in.

Door de opwarming van de aarde smelt de ijzige ondergrond op heel wat plaatsen in Siberië. Daarin zit heel wat methaangas, dat vrijkomt bij het smelten. Aangezien methaangas een van de zwaarste broeikasgassen is, zijn wetenschappers gewoonlijk niet erg blij met de uitbreiding van dergelijke kraters. En aangezien deze krater elk jaar tien tot dertig meter breder wordt, en alsmaar dieper, lijkt dat heel slecht nieuws.

In dit geval is het tegendeel echter waar. De gigantische krater , die meer dan kilometer breed is en 85 meter diep, geeft wetenschappers toegang tot versteende bomen, karkassen en aardlagen die heel wat klimatologische informatie bevatten. Zo stelt hij wetenschappers beter in staat om de klimaatopwarming te onderzoeken.

Foto: Google Maps

In de smeltende permafrost vonden wetenschappers al in verschillende aardlagen pollen terug, wat erop wijst dat de plaats ooit bedekt was met open toendra. Versteende boomstammen in de ondergrond wijzen er dan weer op dat er ooit een dicht bos moet gestaan hebben. Daarnaast werden ook een mammoet, muskusos en resten van een meer dan 4.000 jaar oud paard gevonden in de krater.

Al die dingen samen schetsen een tamelijk helder beeld van de klimaatontwikkeling van de afgelopen duizenden jaren. Wetenschappers hopen dan ook dat de informatie die de krater hen biedt, hen in staat zal stellen te voorspellen hoe de klimaatopwarming in de toekomst zal verlopen.

Volgens Julian Murton, professor van de universiteit van Sussex, zou de laatste keer dat Siberië te maken kreeg met de zogenaamde “hellepoort”-kraters zo’n 10.000 jaar geleden zijn, na de laatste ijstijd. Een van de gefossiliseerde bossen bevond zich bovenop een ouder, sterk geërodeerd landschap, wat die theorie lijkt te ondersteunen.