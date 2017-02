Leopold Storme (29) verlaat de gevangenis

Leopold Storme is daarnet vrijgelaten uit de gevangenis van Nijvel. Gisteren raakte bekend dat het Brusselse parket geen cassatieberoep tekent tegen zijn vrijlating. Storme zat al negen jaar in de cel voor de moord op zijn ouders en zus.

Storme werd in 2010 door het assisenhof in Brussel tot 26 jaar veroordeeld voor drievoudige moord. De strafuitvoeringsrechtbank van Brussel had vrijdag 24 februari 2017 al beslist om Storme voorwaardelijk in vrijheid te stellen.

Opgevangen door zijn oma

Zijn familie is hem altijd blijven steunen. Maar zijn oom, die hem in de gevangenis vaak bezocht, is intussen zelf overleden. Storme zal nu vooral door zijn oma worden opgevangen.

Dit zijn de voorwaarden

Storme mag zich vrij bewegen maar moet zich wel aan een aantal voorwaarden houden. Zo mag hij niet zomaar naar het buitenland, moet hij zijn studies afmaken en dan werk zoeken, moet hij van drank en drugs blijven en mag hij uiteraard geen nieuwe feiten plegen. Ook moet hij zich geregeld aanmelden bij de justitie-assisente.

